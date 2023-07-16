7/17盤前》台積電衝先進封裝 這2檔加分

台股今（7/17）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.北美AM（售後維修）市場需求熱，客戶拉貨動能強，再加上大陸延續汽車購買補助政策，當地車市有回穩跡象，也將帶出OEM（原廠代工）需求增溫，汽車零件廠包括東陽（1319）、堤維西（1522）、精確（3162）、麗清（3346）、聯嘉（6288）等公司，第三季業績可望淡季不淡。

2.台股基金規模在5月推高至4,336.97億元，創2008年5月後的新高水準後，根據投信投顧公會公布的最新統計，6月又小幅增加37.6億元，上半年整體台股基金規模來到4,374.57億元，以個別投信公司來看，今年績效表現優異的統一、野村投信規模衝至前五大，且規模排名前十大投信公司，全數都回到百億元以上規模。

3.AMD執行長蘇姿丰本周訪台，展開「固樁」之旅！科技業指出，繼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳與台灣科技大廠攜手締造H100完整供應鏈後，蘇姿丰本周來台與MI300X供應鏈結盟，包括台積電、日月光、英業達、和碩、華擎、雙鴻、台星科及旺矽等可望受惠。

4.隱形眼鏡族群瞄準疫後商機，中、日、美市場需求重啟動能，尤其是近年市場擴大的矽水膠，業者卯勁搶灘。視陽（6782）獲美國新創通路客戶大單，晶碩（6491）順利於歐洲、日本取證上市，望隼（4771）台灣開始出貨，都將為營運添加動能。

5.台積電股價法說會前悄悄往600元邁進，外資圈先一步下修第三季營運預期顯然發揮打預防針效果，法人緊盯台積電法說會可能提出對人工智慧（AI）商機看法等八大焦點；一面觀察超微（AMD）執行長蘇姿丰訪台的旋風效應，台積電法說提前飄出濃濃AI味。

6.篩選符合9日KD高檔鈍化、法人上周買超逾500張，且6月營收月增等條件之個股，共有威盛、啟碁、亞翔、大聯大、博智、湧德、達興材料、萬潤、材料-KY、倉和、德勝、昇貿、太醫、中宇14檔，技術、籌碼、基本面「面面俱到」，後市股價表現值得期待。

7.康舒（6282）日前宣布完成收購ABB電源轉換部門，第一波合併效益即將在7月浮現，法人指出，由於合併完成日落在7月3日，康舒7月就有望認列ABB電源轉換部門近全月的營收，以ABB電源轉換部門去年營收近120億元台幣，估7月應有近10億元的營收可望入袋。

8.暑假旺季效應來臨，光學族群大火拼，大學光（3218）、亨泰光（6747）搶攻視力矯正商機，明達醫（6527）、晉弘（6796）趕搭AI熱潮，晶碩（6491）、視陽（6782）、精華（1565）除布局歐美日新訂單外，新產能將陸續加入，由於第四季還有雙11拉貨潮，法人看好今年營收將季季走高。

9.光學族群龍頭大立光（3008）13日舉行法說會，儘管大立光經營管理階層表示智慧機客戶普遍悲觀，致使股價14日重挫3.95％，但凱基投顧、中信投顧雙雙升評喊買，加入日趨茁壯的內外資多頭陣營，推測合理股價最高進逼3,000元大關，大立光與信驊（5274）間的股王爭霸戰，看來還有得瞧。

彙整內外資大型研究機構對大立光股價預期，瑞銀證券於法說會後上調為2,950元，居外資圈最高，且直逼「3」字頭。其餘樂觀派研究機構包括：里昂、匯豐、摩根士丹利、摩根大通、凱基投顧、中信投顧、大和資本、花旗環球證券等，賦予的股價預期介於2,550元～2,900元間，具一定共識度。

10.勤崴國際（6516）表示，受惠代理產品與中華電信5G專案資料授權合作，貢獻上半年營收達2.51億元，並寫下年增14.08％佳績。展望下半年，勤崴自駕車產品可望在第三季落地商業化，成為全台第一個國產自駕車商用指標案例，可望貢獻後市業績動能持續增溫。

11.近期動力煤、天然氣等發電燃料價格持續滑落，民營電廠、汽電共生廠燃料成本壓力獲充分舒緩，業者提升固態再生燃料（SRF）混燒比重，強化成本競爭條件，加上氣溫攀高，夏季用電的發電價量同步攀揚，帶動麥寮汽電、台汽電（8926）、大汽電（8931）營運收益動能活絡看漲。台塑四寶、國喬（1312）、台苯（1310）也因旗下具汽電共生布局，公用、發電收益也可望加分、挹注。

12.台股多頭氣盛，指數蓄勢挑戰前波高點，隨著上市櫃半年報陸續揭露，預料買盤將回歸基本面看待。投資專家建議，短線可留意台光電（2383）、中磊（5388）等營運展望正向的個股，可望持續吸納回補資金進駐。

13.根據投信投顧公會最新統計，6月台股持續上漲推升台股ETF基金規模持續增加超過700億元，上半年台股ETF規模達1.095兆元，持續維持上兆元的水準，個別公司來看，元大投信穩居國內台股ETF基金規模最大，國泰投信、富邦投信持續緊跟在後，接著百億元規模以上則由中信投信、永豐投信與群益投信盤據。

14.大宇資（6111）轉投資的合正（5381）日前公告，以亭置式變壓器取得台電訂單，得標金額共18.54億元。合正科技第一季合併三江電機後，已從PCB業者轉型為強固電網為主要業務。

15.超微執行長蘇姿丰訪台行，雖因班機延誤影響部分行程，不過，其預計抵台後密集拜訪在台供應鏈夥伴及客戶的「固樁」行程並未縮減，除了主要晶圓代工夥伴台積電外，其他半導體供應鏈夥伴如日月光暨旗下矽品，與ODM代工廠如和碩、英業達、緯創、廣達及神達外，另如長年合作的板卡廠和系統品牌業者等，也將出席AMD Innovation Day會後交流會。

16.日本首相岸田文雄16日啟程，出訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與卡達等中東三國，根據日媒報導，為降低對特定國家的關鍵礦產的倚賴，日本預定在這次行程與沙國針對聯合投資開發稀土資源達成協議。

17.AI狂潮席捲全球，台灣許多科技與新創公司專注開發相關技術應用，文策院董事長蔡嘉駿看好，發展AI生成、元宇宙相關的科技藝術內容，將是台灣內容產業在國際彎道超車的機會。

文策院透過共同投資模式，已投資科技大老施振榮領軍的科文双融投資顧問公司，及宏達電前CEO周永明創辦的XRSPACE HOLDING LIMITED等新創公司。

18.亞運9月23日在大陸浙江杭州登場，緊接著奧運明年7月26日在法國巴黎登場，健身器材、製鞋、鞋品、服飾通路等業者，可望因品牌商或運動品牌手中庫存去化加速，及新訂單增加下單意願，業績直接受惠。

運動產業方面，美系大客戶Nike財報顯示整體庫存金額季減5.1％，且北美和大中華地區存貨金額年減「高個位數」，存貨數量降幅達「雙位數」，顯示終端市場消費力度正逐漸回溫。身為Nike供應鏈的寶成、豐泰及志強-KY等鞋廠，亞運及法國奧運運動鞋或足球鞋接單與出貨，有機會比原預期好。

19.亞運舉辦加上暑假旺季來臨，帶動大陸設廠的台商飲料包材廠業績，包括宏全、福貞-KY及吉源-KY第三季營運可望受惠。杭州亞運會9月23日登場，宏全的飲料品牌客戶－東鵬飲料，是杭州亞運官方指定功能性飲料，讓宏全搭上亞運商機列車。

20.中美高層互動持續加溫。美國財政部長葉倫16日表示，7月初她訪問中國行程有助美中關係回穩，她冀望以此為基礎，與中國進一步在有共同利益的領域拓展合作，包括減免低收入國家債務。另外，美國總統氣候問題特使凱瑞16日下午抵達北京，17日起將與中方討論應對氣候變化。

21.聯強（2347）日前宣布，總投資金額達新台幣21億元的澳洲雪梨運籌中心二期建設正式落成啟用。聯強表示，預期雪梨運籌中心二期的運作量能，可望較一期提升65％，大幅提高聯強對澳洲東岸與東北部客戶的服務時效與競爭力，穩居澳洲第一大資通訊通路商。

22.根據證交所最新統計，PCB廠瀚宇博（5469）、精成科（6191）6月均見大股東增持自家股份；瀚宇博大股東行行投資6月增持股份2,331張，市值逾1.15億元，而精成科董座、法人代表6月均有程度不一的持股增持，法人推估，精成科的持股回補可能為員工認股權證轉換所致。

23.錸德（2349）攜手力麗集團先在台灣成立「長征國際投資股份有限公司」，再跨國與新加坡「肥雄餐飲集團」一同打造「台灣小夜市」美食廣場；截至今年6月，錸德集團含轉投資已擁有33家餐廳，期望今年海內外新餐飲計畫投入，餐飲相關營收能挑戰4億元大關。

24.台積電（2330）在輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）晶片大單挹注下，CoWoS先進封裝產能供不應求，如今在20日法說會前，市場提前傳出台積電將持續擴產先進封裝產能，先進封裝相關設備供應商弘塑（3131）喜迎利多，而AI帶動先進封裝技術需求，國內龍頭廠日月光投控（3711）亦可望受惠。（閱讀全文）

25.儘管經濟數據好壞參半，截至6月底，今年科技股在AI熱潮帶動下全面走揚，即使漲多之後，部份股價已出現回檔走勢，但觀察三大因素，包括整體科技產業評價面較當時更為合理、現今的科技需求更多樣化增添產業動能、科技企業擁有比過去更好的訂價能力，因此，法人續看好科技股後市。

26.AI概念股一路狂飆，日系外資看好「護國神山」台積電可望獲利，紛紛在台積電法說會前調升目標價，大和資本證券看好AI爆發快於預期，調高目標股價至688元。野村證券更看好台積電股價問鼎「7」字頭，目標價上看740元。

B.利空因子：

1.烏克蘭與俄羅斯的黑海穀物出口協議期限將在7月17日凌晨到期，但負責斡旋的聯合國（UN）直到16日仍未得到俄國是否同意讓協議再延期的回應，外界擔心協議若不能延期，將導致烏克蘭小麥等農產品不能安全出口，進而衝擊全球穀物供應。

2.離岸風電區塊開發選商3-2期即將啟動，外傳因3-2期選商條件及國產化項目放寬，讓部分開發商選擇放棄3-1期選商資格，恐釀成3-1期棄標潮，造成3-1期的2026年及2027年再生能源目標無法達標，大大影響綠電供應，引發產業界不滿。

3.中鋼轉投資的興達海基，承製沃旭大彰化、中能風場二專案虧損累累，中鋼董事長翁朝棟表示，二大專案已建立離岸風電水下基礎百分之百國產化技術及量能，為承製第三案科理歐永續能源（Corio）海鼎二（3-1期）風場，決爭取國發基金、耀華玻璃管委會增資，希望第三案產生枴點力拚虧轉盈。

4.歷經兩年協商，英國商貿大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）16日在紐西蘭正式簽署協議加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。這是英國脫歐後簽定的最大貿易協定，也令該國成為CPTPP於2018年生效後首個加入的歐洲國家與非創始成員國。

另方面，有關兩岸申請加入CPTPP事宜，行政院政務委員鄧振中16日表示，有關台灣、中國大陸等六個入會（CPTPP）申請案成立工作小組一事，16日在紐西蘭召開的部長會議並未做出任何決定，我方將繼續努力爭取各會員國的支持。

5.主計總處甫完成的工商普查指出，110年隨著AI等新興科技對晶片的大量需求，加上台商回台擴大產能，資訊電子工業收入總額升至19兆元，占工業及服務業四分之一，比重續創新高，惟資訊電子所創造的就業機會占比卻降至9.1％，為近四次普查最低。

從生產、貿易而言，日益壯大的科技產業是好消息，但從就業面卻得出不同的結論，因為它所能創造的工作機會非常有限，過去五年電子零組件業收入總額成長超過40％，但僱用人數成長不到5％，產業結構若持續朝這個方向發展，未來的就業是個隱憂。

6.全球融資調研機構CBINSIGHT最新公統計，全球IPO（首次公開募股）市場重新甦醒，第二季季增達17％，但全球創投投資卻跌至三年來新低，顯然創投金主急於投資事業收割出場，且主要央行暴力升息後，資金成本居高不下，募資動能大減、也無意再投資。

7.上半年投資型保單賣不到2,000億元，細究各類投資型保單表現，以年金險衰退4成最多，雖然市場預期美國9月將暫停升息，但因美元仍強，壽險業者預估，今年新台幣投資型保單銷售仍會高於美元。

8.篩選當沖占比四成以上，且外資賣超或買超5,000張以上，共有15檔，其中外資賣超就有10檔，並以光寶科賣超逾5萬張最多，另賣超廣達近2.2萬張，英業達、緯創、康舒及大同等，都調節1萬張以上，合勤控、華孚、技嘉、建準等都賣超6,000張以上。至於外資買超5,000張以上有威盛、中環、廣宇、啟碁、亞翔等5檔，威盛買超4萬張最多、中環2.36萬多張、廣宇1.58萬多張。（中性看待）

9.福建高級人民法院判決原屬大同（2371）集團的華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款人民幣30.29億元（約合新台幣131.1億元），華映及大同負連帶清償責任；大同表示，大同既非當事人，也不是保證人，無端被牽扯，將提起上訴，大同財務和營運都不受影響。法學學者、財經專家認為，中國大陸判決在台灣並沒有確定實質力，根本無法執行。

10.高爾夫球產業因美國景氣不明、庫存持續去化，加上去年創高基期，高球桿頭代工四雄6月營收差點腰斬，帶衰第二季營收年減22％到41％；7月起下游客戶雖已恢復下單，但態度仍保守，出貨時間拉長，導致第三季也可能與第二季同屬打底整理期，今年全年將出現「旺、淡、淡、旺」的節奏，呈現U型反轉的型態。（中性看待）

11.南韓出口疲弱不振，拖累整體經濟欲振乏力。韓媒報導指出，今年上半年，南韓對中國大陸出口貿易額為770億美元，較去年同期萎縮24.9%。在中國大陸的進口來源地當中，排名從第2一路下滑到第5。

12.AI指標股緯創遭列為處置股，14日起至27日進行分盤交易，但關禁閉第一天，股價大漲10元（或7.5%），收在142元再創新高。投資人最關注的是，「入獄」第二天的緯創還能不能追；對此，專家表示，從技術面觀察，緯創股價只要不跌破13日爆大量的低點，短線就不必擔心，投資人可沿著10日均線操作，只要守住10日均線，後市仍有可為；反之，殺破10日均線，代表短線轉弱，先減碼再說。（中性看待）

13. 歐洲電動自行車（E-bike）大廠、被封為「單車界特斯拉」的VanMoof（簡稱VMF），驚爆財務危機，除產線、門市全關，更為破產重整而向法院申請止付貨款，引發協力台廠連鎖效應，目前已有愛地雅、宣德、信邦等3公司證實受害，其中宣德1.56億元恐收不回最慘，後續是否會引燃更多未爆彈，值得留意。

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