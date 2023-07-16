跟上法人腳步淘金 上周買超前五強名單曝

台股以一周時間收復回檔失土，上周從16,635點直達17,287，以14日收盤位置17,283點來看，僅剩63點即可抵達前高17,346點。台股吃到AI大補丸轉骨，14日成交值為逼近4,300億元，連兩天突破4,000億元，周量飆高至1.84兆元，儘管6、7月來加權指數因除息而蒸發數百點，然填息行情發威，指數盤堅而上。

外資上周加碼台股290.62億元，累計今年來買超3,336億餘元，推動全周台股大漲619點。想跟上法人腳步淘金，來看看上周外資買超前列個股，前五名之中，電金分居冠亞軍，群創（3481）累計買超8萬2,138張，位居第一，新光金（2888）4萬685張，居次。威盛（2388）、華邦電（2344）、台積電（2330）分別為40,039、36,213、34,864張；幾乎是電子股的天下。

投信方面，AI夯股廣達（2382）獲買超8,784張，成為上周冠軍，光寶科（2301）買超8,141張，緊追在後，啟碁（6285）買超7,988張、合勤控（3704）4,581張、台光電（2383）3,177張，全數為電子族群。

台股近來價量齊揚，投資專家一致認為，多頭氣盛，行情將延續至第三季末、第四季初，外資過去三年賣超台股2.2兆多，今年來才回補3,336億元，看好外資持續回補，將推升台股指數向萬八叩關。

凱基投顧指出，上周五台股開高走高，突破前一日高點17,223，指數站穩短天期5、10、20日均線，日KD指標突破50多方區域，由於上周五預估成交金額稍稍獲得控制回到4,500億元以下，有助於指數緩步挺升，成交金額若能穩健不失控，推測指數短線或將挑戰17,346高點。

在盤面結構部份，電子類股指數續創新高，金融股跟進上漲逼近新高，電子、金融呈現良性互動，AI概念股經過震盪後續強，AI 概念股持續是近期操作的重心；非金電上周五僅弱勢反彈，造紙、電力相關、自行車、成衣外銷股、生技醫療或可個別族群留意，惟僅能低接、切忌追高。

（時報資訊 張嘉倚）

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