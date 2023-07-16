13檔績優生攤牌 營收+1條件：拉回找買點

今年的AI風潮看似掩蓋了景氣不佳的窘境，但勢必在財報公布前後出現回檔的壓力；現階段投資人宜從營收數字出發，尋找真正有潛力卻仍未被發現的好股。

今年台股題材面表現遠勝基本面，尤其是搭上生成式人工智慧（AI）熱的公司，即使營收獲利不佳，股價依舊漲勢凌厲。例如，原本市場預估今年全球NB出貨量從去年的2.5億台銳減至1.76億台，國內NB代工大廠廣達（2382）上半年累計營收也年減10.7％，但股價卻創下2000年7月以來新高，只因市場對其AI伺服器組裝題材寄予厚望。

又如同樣搭上AI題材的組裝廠緯創（3231），雖然6月營收創今年次高，但單月與今年累計營收仍呈現兩位數的衰退。此外，六月自結每股稅後純益（EPS）為0.62元，比去年同期衰退超過兩成。但市場卻因緯創為輝達（NVIDIA）的AI伺服器高階板卡的主要供應商，預期未來獲利會大幅成長，造就今年股價漲幅超過兩倍、登上百元大關。

樺漢董事長朱復銓（右）積極推動「硬軟整合」、「以軟帶硬」等策略，今年進入收成期。圖左為總經理蔡能吉。（攝影／劉咸昌）

樺漢轉型有成 營運動能強 華星光客戶追單 拉回布局

所以，只要題材具想像空間，即使廣達與緯創這種股本達386億元與290億元的「大象股」，股價依然漲得理直氣壯。至於沒有趕上AI的投資人，建議趁營收公布時檢視營運狀況，在景氣不佳的環境下，若營收月增、季增與年增能逆勢「三升」的公司，就可以合理預期獲利也不錯，加上法人的加持，應該是現階段穩健投資人的首選。

台股中工業電腦族群的龍頭、也是鴻海家族重要成員的樺漢（6414），6月營收破百億元，創下歷年6月新高、第二季營收也創下歷年同期次高。公司表示，近年來持續耕耘提供整合服務的ESaaS商業模式，且積極轉型聚焦智慧城市、智慧工廠、智慧建築等領域，今年進入收成期。

此外，樺漢旗下子公司昆山力盟，切入高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱的生產，並將委由轉投資的金雨（4503）協同代工生產，預計今年底起出貨，為營運挹注新動能。展望後市，公司表示，ESaaS服務是高毛利事業，目前在手訂單金額約七至八億元，且能見度已達明年第一季，法人也看好樺漢的整合服務模式及AI等潛力市場，營運動能強勁，預期今年營收可望雙位數成長，可伺機買進並持有。

光通訊零件廠華星光（4979）去年起100G到400G交換機的模組產品陸續出貨，近期主要客戶MRVL（Marvell Technology）宣示，由於看好400G產品受惠AI與資料中心的需求大幅增加，開始積極下單給華星光，帶動華星光從5月起營收大幅成長，6月更衝到2.48億元，股價更是一飛沖天。

華星光表示，客戶持續追加訂單，下半年營收將持續成長、優於上半年。不過公司公布5月自結獲利僅0.2元，和去年同期差不多，法人認為接下來觀察重點在於獲利是否跟著提升，再等拉回時布局。

需求暢旺 倉和營收漸加溫 豐達科訂單滿手 穩健成長

此外，利基型的太陽能網版印刷廠倉和（6538），近年來因應客戶需求，主力產品3D無網結產品從以往的SF系列轉換到CF系列，獲得客戶認同，3月起營收開始加溫，第二季營收達4.8億元，且預期獲利將明顯提升，帶動股價近期連續大漲。

倉和表示，每年下半年是3D無網結產品的傳統旺季，因此樂觀預期營收可望再向上。此外，倉和積極拓展東南亞與印度市場有成，目前東南亞和印度市場營收占比已提高到三成，有效分散經營風險。法人認為，倉和今年全年營收可望有兩位數的成長，獲利也將提升，投資人可於月線附近布局，並留意投信布局與後續營收狀況。

另一檔是豐達科（3004），主要從事設計、研發及製造航太、車輛、船舶、電子與高階工業用的扣件產品，也是亞洲極少數的航太引擎扣件合格供應商。今年鋼鐵市場不景氣，但豐達科卻不受影響，上半年合併營收年增率五成以上，主因在於隨著全球航空載運量回溫，帶動航太零組件需求增長。

公司表示，手上訂單已排到明年，今年業績看旺，飛機引擎零件是今年營收主要來源。法人認為，豐達科後續營運仍將穩健成長，預期今年獲利可望順利超越去年，股價整理已久，可伺機買進。

（唐祖貽）

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