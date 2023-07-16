金控壽險6月獲利亮眼 法人喊買這兩檔

受惠資本市場好轉、匯兌利益挹注及擺脫防疫險理賠因素，壽險金控獲利在6月呈現大幅成長，富邦金（2881）及國泰金（2882）獲利表現亮眼。展望今年，法人預期金融市場好轉，且產險業已擺脫防疫險理賠，因此維持富邦金及國泰金「買進」的投資建議，目標價分別給予66.7元及51.5元。

富邦金自結6月稅後盈餘173.03億元，累計上半年稅後盈餘429.23億元，EPS為3.18元。子公司部分，富邦人壽自結6月稅後盈餘125.19億元，累計上半年稅後盈餘為262.98億元，主要是因為受惠資本市場轉佳及美元兌台幣6月份升值1.2％所致。

台北富邦銀行6月稅後盈餘24.76億元，累計上半年稅後盈餘130.16億元，年增7％，富邦產險6月稅後盈餘3.24億元，累計上半年稅後虧損32.39億元；群益投顧認為，防疫險已不再影響獲利，展望今年，預期金融市場好轉，且富邦產險已擺脫防疫險理賠，因此投資建議維持「買進」。

國泰金自結6月稅後盈餘161億元，累計上半年稅後盈餘329.1億元，EPS1.98元。子公司部分，國泰人壽6月稅後盈餘117.6億元，累計上半年稅後盈餘130.2億元，獲利成長主要匯兌利益及經常性收益挹注所致。

國泰世華銀行6月稅後盈餘26.6億元，累計上半年稅後盈餘175.4億元，獲利維持穩定。國泰產險6月稅後盈餘3.5億元、累計上半年稅後盈餘1.8億元，累計稅後淨利由虧轉盈。

展望今年下半年，群益投顧表示，金融市場好轉有利於資產價表現，且防疫險對於金控獲利影響已有限，加上國泰世華銀提供穩定的淨利息收入貢獻，因此投資建議維持「買進」。

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