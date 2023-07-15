美股復甦在即 台股具備上漲潛能

今年以來，國際股市及台股，投資市場氣氛相對偏多，加權指數自年初以來上漲22.3％。回顧年初，全球消費市場預期放緩、電子面臨庫存去化問題、美國經濟更是壟罩在衰退陰霾之下，但在生成式AI橫空出世的帶領下，AI概念、電動車、儲能、軍工等題材輪番上陣，一掃去年修正陰霾。隨著庫存去化落底，台股有機會再迎來下一波復甦行情。

首先觀察經濟數據，美國最新公布6月份消費者物價指數年增率降至3％，略低於市場預期，意味著距離聯準會的2％通膨目標又更向前一步，並且市場押注7月將是聯準會最後一次升息。

台灣方面，國發會公布最新5月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，景氣燈號已經連續7個月呈現低迷的藍燈。其中，景氣領先指標持續下滑，意味著國內景氣仍舊低迷，不過國內的勞動市場有增溫跡象，內需穩定，顯示企業對未來復甦保持信心。

綜合來看，時序將進入美股超級財報周，以及月底將迎來FOMC會議，預期企業第二季獲利尚未完全復甦，但指數卻已經來到相對高點，加上市場對於月底還會持續加息的預期心理，建議等待美企季報公布以及貨幣政策底定，再另尋低點進場布局機會。

美國經歷過去40年來最快最猛的升息，美股可能已走出最黑暗的時刻，藉由強硬的立場穩定了美國的通膨預期，但隨之而來的市場震盪和銀行危機也讓投資人更加保守。但隨著時間過去，通膨逐月走低加上目前利率水準已經高於通膨率，AI科技的創新進步更是讓投資市場有嶄新動力，使得美國經濟得以順利修復且有可能迎來一次完美的軟著陸。

全球在淨零碳排趨勢下，國際品牌商訂立其產品必須達成碳中和、零碳排目標，因此要求其下游供應鏈，必須進行減碳，否則很有可能被移除供應鏈名單，做為全球電子供應鏈的要角的台灣，勢必更得加緊腳步進行碳轉型，來維持企業競爭力。

在布局台股復甦行情時，「低碳」投資有機會為投資結果帶來加分效果，在電子景氣將走出谷底時，建議可以尋找具備低碳能力優勢的企業，亦或是選擇低碳主題的ETF，分散個股投資風險，亦能掌握題材趨勢。

總結而言，在聯準會去年起的暴力升息，美國經濟仍保持溫和擴張，確實與預先市場預期不同，這其中關鍵就在於就業穩健成長、超額儲蓄充裕，支撐民眾消費，在美國經濟實現軟著陸後，台股有機會迎來上漲行情，可以優先布局擁有低碳的台股ETF。

展望後市，AI的浪潮以及汽車產業升級轉型，電動車邁進全自駕的時代來臨，電動車智能AI化趨勢帶來的相關軟硬體應用需求，預期AI在車用電子零組件的滲透率會持續拉高，市場將由被動補庫存逐步轉為主動補庫存進而帶動下半年股市推升。台股供應鏈更受惠於這兩項市場趨勢，建議優先朝向相關概念股布局。（作者是永豐投信投資處副總經理林永祥）



