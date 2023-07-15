台積20日法說 台股風向球

美台重量級企業財報陸續公布，繼大立光暖身秀之後，主戲「護國神山」台積電法說會將於20日登場，受到投資人高度關注，尤其公司對半導體產業前景、AI市場展望以及下半年旺季效應看法，將牽動科技股市場評價，扮演台股續航重要指標。

台積電4月下調全年營收目標，預計7月法說內容將偏向樂觀，主因為台積電掌握半導體先進製程，所有AI晶片有9成以上皆由台積製造，位居AI供應鏈關鍵地位，而生成式AI帶動公司本益比上調，2024年、2025年前景正向，在利多題材加持下，有利指數挑戰前高，上演軋空行情。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，晶圓代工產業位居半導體產業鏈上游，與智慧型手機、高速運算（HPC）、物聯網、車用電子、消費性電子等五大市場狀況息息相關，預計第三季庫存會趨於正常水準，而半導體龍頭台積電下半年因客戶新品效益，營運比現將優於上半年。

針對台積法說，本土大型投顧分析，市場主要關注在五大議題上，包括台積電是否進一步上修對AI市場展望、今明年CoWoS與SoIC等先進封裝產能規劃、日本、美國與中國等海外晶圓廠建廠進度、2024年初步展望，及3nm產能規劃與更先進製程進度。

另外，台積電過去主要業務來自智慧手機，不過今年HPC需求成長率超越手機，第三季營收在新產品和客戶加單下，成長率將優於預期。且隨著AI發展加速更為明確，研判HPC將持續帶動台積電2024、2025年業績成長。

台新投顧副總黃文清指出，台積電第二季將為營運谷底，預估第三季營收將有季增一成實力，雖不如以往旺季水準，但仍優於產業平均，並看好HPC、Al等產業趨勢。