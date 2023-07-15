美超級財報周開跑 概念股熱舞

美超級財報周開跑，市場聚焦企業第二季獲利有望迎來谷底翻揚機會，展望轉趨樂觀。在指標股部分，由特斯拉、網飛、ASML、IBM於19日打頭陣，7月底至8月初則有谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、蘋果、AMD等科技大咖接力登場，相關概念股蓄勢待發。

時序進入7月中旬，美超級財報周正式揭開序幕，首波美銀行股營運成績超越市場預期，後續將釋出最新業績表現及展望的美大型科技股，是影響台股走勢的一大關鍵因素。

台新投顧副總黃文清認為，美企業財報為台股7月重要觀察指標，尤其對周邊供應鏈具有指標意義，市場將根據美科技龍頭最新獲利表現及未來展望優劣，陸續進行個股評價調整。

特斯拉第二季產銷量優於市場預期，主要得力於降價策略及政府激勵措施，預料全年交付目標有機會挑戰馬斯克所說的樂觀版本200萬台，19日收盤後將迎來財報出爐。

市場關注焦點為在降價策略刺激銷量增長下，特斯拉第二季毛利率表現，目前預估德州、柏林新廠產量爬升，有望降低固定成本，且其他降成本策略持續發酵，利潤率未來兩季將觸底回升。另Cyber truck將於第三季開始小量交貨，看好特斯拉產銷量有望持續突破，東陽、胡連等相關供應鏈受惠程度高。

而宣布將在歐洲、巴西推出AI聊天機器人Bard，激勵股價走揚的谷歌母公司Alphabet訂在25日公布財報，外界聚焦其AI相關應用對營收貢獻預估，屬Google雲端概念股的川湖、廣達、英業達、技嘉，以及獲Google入股策略結盟，合力搶攻人工智慧物聯網（AIoT）版圖的樺漢等，皆可望搭上AI題材。

群益投顧董事長蔡明彥指出，AMD執行長蘇姿丰17日將訪台，帶動市場聯想AI旋風重現，加上台積電法說會預估將對AI釋出利多，帶動整體AI概念股目標價被連續調升。

AMD預計於8月1日公布財報，看好下半年新平台出貨放量及相關應用加速成長，屆時對AMD供應鏈具激勵作用。

另外，蘋果8月4日揭曉最新財報數字，iPhone 15規格升級為此次新品換機焦點，鏡頭部分基本款系列主鏡頭全面提升至4,800萬畫素，頂規的iPhone 15 ProMax搭載潛望式長焦鏡頭，初期由大立光獨家供應，而潛望式鏡頭模組板材將由過往的軟板改為軟硬結合板，屬高毛利率產品。華通為主要受惠廠商，預期挹注今年營收約1％～3％。