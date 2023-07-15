AI熱不退! 分析師點5檔當沖過熱 留意另3家

AI教母、超微執行長蘇姿丰下周一（17日）提前抵台，AI熱潮欲罷不能，分析師指出，資金排擠效益下，非AI股即使基本面不錯，股價也有氣無力，這波不選AI根本賺不到錢，但買緯創等3雄怕被套，建議轉而留意上詮、承啟、愛普等3家；本土投顧則提醒，技嘉當沖比高達70％，世芯、創意、緯創與廣達都超過53％，除頻繁換手，加計川湖在內也漲逾7成，股價位處高檔且籌碼凌亂，成最大隱憂。

台股周漲619點，突破前波壓力17154點，摩爾投顧分析師何基鼎表示，隨蘇姿丰抵台，AI股有機會再起風雲，且美國科技股走勢強勁，台灣電子股同步受惠，電子類股成交比重逾7成，資金續往科技股流入，特別是緯創、技嘉、廣達等AI三雄，輪流創高。

即使緯創昨（14）日被警示分盤交易後，照樣再次挑戰漲停板，一度大漲9.47％，AI狂潮來襲，相關類股族群全面啟動。然而，資金排擠效益愈來愈大，如鋼鐵、水泥等非AI的股票，即使基本面不錯，股價也顯得有氣無力。

他直言，這波行情不選AI股，根本賺不到錢，但想買3雄又怕買到高點，建議下周可以留意其他AI股，點名上詮、承啟、愛普等3家。

以光纖廠上詮為例，美洲業務佔比高達70％，除搭上美國總統拜登420億美元的基建計畫，AI伺服器也帶動下一代光傳輸技術CPO需求；板卡廠承啟主要生產輝達GPU顯卡，大陸板卡龍頭品牌七彩虹為其母公司，亦為其最大客戶，股價在40~45元打底1個半月，KD值剛出現黃金交叉，多頭格局確立。

永豐投顧則指，AI雖是當前主流，但部分個股當沖比過高，除技嘉當沖比已來到70％，世芯、創意也有62％，高於緯創的61%，甚至大牛股代表的廣達，當沖比重竟也衝到53.7％，籌碼紊亂，不可不慎。

此外，對比美股AI兩大龍頭，領漲的Nvidia波段漲幅50.5％、AMD僅7％，但緯創迄今狂飆135％、川湖77％、廣達85％、技嘉79％，漲幅遠超兩大龍頭，AI股短線確有過熱、風險拉高的疑慮。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

延伸閱讀

台股本周漲幅今年來第三大 留意AI股當沖

輝達加持 AI智慧醫療潮來襲 這13檔最吸睛

大啖AI訂單 矽智財族群股舞 這檔將成股王