台股本周漲幅今年來第三大 留意AI股當沖

本週台股乘著AI多頭列車，中止週線連三黑，週五台股大漲222.31點，漲幅1.3%，指數收在17283.71點，成交金額4272.62億元，本週台股週線強彈619.5點，為年迄今單週漲點第三大，漲幅高達3.72%，幾乎要收復前三週的跌勢，平均日均量持續上升至3689.84億元。

台股大漲，法人資金也呈現回補，本週三大法人攜手站在買方，為6月12日當週以來再現，合計買超366.61億元，外資回補291.01億元，自營商加碼74.70億元，投信小幅回補0.91億元，扭轉連續四週賣超態勢。

永豐投顧分析，投資者須留意目前AI股的追高風險，其一為當沖比過高，顯示籌碼紊亂的問題，如技嘉當沖比高達70％、緯創61％、廣達53.7％、世芯、創意則為62％。其二此次領漲的Nvidia自5/25跳空上漲以來，漲幅為50.5％、AMD漲幅為7％，然緯創漲幅卻高達135％、川湖77％、廣達85％、技嘉79％，顯示AI概念股確實熱過頭。

安聯投信表示，儘管美國勞動市場持續緊俏，但數據顯示美國聯準會對抗通膨行動已有成果，淡化鷹派政策前景，風險情緒回升推動類股普遍走高。就資金與市場青睞方向上，隨著政策周期來到尾聲，具結構成長支持，以及長期發展趨勢主題領域亦逐步重回布局主軸，又以AI等尤為強勁。

安聯投信台股團隊表示，隨著重要法說陸續登場，這期間市場若有些波動，建議可優先關注AI受惠族群、或者是下半年數字顯示最壞已經過去、走向邁向成長循環，又或評價面回到比較合理的位置，建議可站在買方、伺機布局。目前台股預估本益比約17.5倍、股價淨值比則約為2倍；儘管評價面已大幅提升，但透過主動選股則仍有空間可期。今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，亦提供長線布局時點。

日盛上選基金研究團隊表示，加權指數本周順利站回月線，並站穩所有均線。回顧台股6月走勢，上半月挾5月多頭氣勢衝高挑戰17335今年高點，下半月在AI最大美股受惠股股價拉回的帶動下進入區間整理。基本面的部分，日盛上選基金研究團隊指出，庫存持續去化，但需求轉弱，雖然最差情況已過，但下半年回溫速度將會非常緩慢。尤其中國618檔期銷售不佳，手機出貨量年衰退3%，建議觀盤重心仍以AI Server供應鏈為主，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等，下半年仍有機會優於預期。傳產則關注重電、觀光、總統大選概念的綠能、儲能以及生技等。

（時報資訊 任珮云）

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