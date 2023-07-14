熒茂 軍用、醫療貢獻放大

觸控面板廠熒茂（4729）舉行法說會，受惠於軍用和醫療產品出貨比重拉升，近年毛利率表現穩定成長，第一季毛利率達19％、每股純益0.18元。展望下半年，整體景氣保守，客戶專案拉貨也有些延遲，下半年營收表現可能略低於上半年。

熒茂第一季合併營收約3.16億元，相比前一季增加8％、年減9％，因為軍用、醫療等產品出貨比重增加，毛利率提升至19％，營業利益約533萬元，季增66％、年減18％，稅後純益約1,614萬元，季成長358％、年成長357％，稅後每股純益約0.18元。

今年上半年熒茂合併營收約6.32億元，相比去年同期減少11.02％。產品應用別來看，工控占比約48％、醫療占比約20％、軍用產品的占比約17％、航空占比約2％、POS約占4％、航海1％、其他約7％。

熒茂表示，醫療、軍用、工控三大類產品的營收比重合計將近9成，其中醫療應用從一般的管理系統到專業手術醫療產品都有，公司也持續開拓國際醫療品牌大廠，期望未來帶動營收持續成長。國防軍用方面，熒茂主要客戶是美國的武器廠商，去年也打進歐洲市場，應用產品從天上飛的直升機、戰鬥機，到手上拿的強固型電腦都有。至於工控產品應用也很廣泛，包括工業電腦機台操作、以及工業用平板電腦、物聯網應用都有。