併購效益顯現 佳必琪樂看H2

併購效益浮現，佳必琪（6197）董事長張舒眉14日於線上法說會中表示，之前併購輝達合格供應商衡星及為就近服務美國客戶、加速NPI能量而併購的美商SACO，已初步整併完畢，將陸續反映在業績上，預期今年下半年業績會比上半年好，也會比去年同期好。

布局未來，佳必琪併購了衡星和美商SACO兩家公司，一是透過與衡星連結，開啟密切合作，成功打進的AI GPU伺服器供應鏈，另也經由美商SACO加速NPI能量，同時就近服務美國客戶，併購動作雙線進行，張舒眉表示，併購美商SACO相關作業已全數完成，開始展開整合服務，SACO為NPI公司，客戶不分大小通吃，掐指一數客戶數多達二百多家，為集中資源，未來SACO將轉型，以與佳必琪既有產業相關的公司為客戶首選。

著眼於AI伺服器對高速的需求提高，佳必琪也將今年的亮點技術聚焦於此，佳必琪指出，目前800G的DAC已小量出貨，另為因應元宇宙的應用需求，光通訊產品著重開發的單通道50G及多通道200G AOC、400G AOC光收發模組也已成功取得發行專利，現正在向北美客戶同步送樣中。

佳必琪指出，下半年市場主要需求來自於AI及大型資料中心，其中AI單價高，難度也高，伴隨著AI伺服器成長，目前100G、200G市場需求已走緩，佳必琪現交的主要是200G、500G搭GPU伺服器的產品，預期這部分在下半年會有很大的成長，連同ASP也會比去年高很多。

至於AI的營收占比？佳必琪表示，沒有細算，不過目前佳必琪來自雲服務的占比已高達47％至48％，「其中來自GPU的貢獻大很多」。

針對NVIDIA A100及H100晶片一片難求，張舒眉也笑著說，GPU A100及H100晶片確實很看客人銷售，所幸佳必琪的客戶多為金字塔頂端企業，晶片取得不成問題，下半年GPU出貨成長可期。