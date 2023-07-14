搭AI熱 叡揚下半年營收拚高

資訊軟體廠商叡揚（6752）第二季及上半年均繳出營收歷史同期新高的成績，展望下半年，因傳統旺季效應、海外市場陸續成長、企業持續投入數位轉型、碳盤查平台上線及協助企業導入AI等業務帶動下，法人預期下半年營收有機會再創新高。

叡揚第二季營收3.84億元，上半年營收7.4億元，分別年增14.6％及17.42％，雙雙創下歷史同期新高。第一季稅後純益3,646萬元，年增52.36％，每股稅後純益1.23元，整體平均毛利為50％。

依客戶行業別的營收貢獻比例，金融產業占40％，政府機構25％，製造醫療及服務業約18％。

叡揚最主要的產品為知識管理、文件管理、客戶關係、人資平台、NetZero零碳雲、生成式AI產品如iota C.ai對話服務平台等。

在知識管理方面已經發展雲端服務及協作型態，受惠此一商業模式，可以提供遠端服務及具備價格競爭優勢，因此有機會朝向海外市場發展，目前已布局泰國、日本及中國大陸。日本市場目前透過經銷合作夥伴的模式合作，未來不排除在當地以合資公司的型態扎根。

叡揚資訊董事長張培鏞表示，雲端服務的趨勢是向上發展，當生成生式AI可以協助大部份的工作時，仍要靠人來做最後的判斷及決策。因此，AI會是輔助的角色，未來工作情境會是「人與AI的協作」，人需要懂得操作AI並創造價值。

受惠於曾做過醫院評鑑等相關服務，這也使得叡揚資訊很容易跨足碳盤查市場，目前已經有NetZero零碳雲的服務，採用SaaS雲端服務訂閱制，客戶涵蓋製造電子、化學、紡織、教育、法人及顧問服務業，長時間會有長尾效益，能有多廠區的擴散效益。

生成式AI部分，叡揚iota C.ai對話服務平台今年整合Azure OpenAI服務，管理者可上傳不同格式的文件，如公司章程、新人手冊等，讓AI學習文件內容，並針對使用者的提問，利用生成式AI自動生成相應答案，並可於回答中檢視參考資料來源，減少答錯風險，管理者不需要再建立問答集，減少企業建置對話式服務的時間成本與人力。

未來叡揚也會協助企業導入AI應用，例如將公司內部知識管理等資訊，經由大語言模型訓練後，成為企業內部智慧型資料庫。目前叡揚科技有20位AI研發人員，於入AI相關領域研究已多年。