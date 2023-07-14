修繕增溫 特力屋、寶雅、振宇展店衝業績

房市交易低迷衝擊下游居家產業，但修繕市場反而逆勢增溫。其中，特力（2908）旗下特力屋將據點擴及台東，與台東縣政府、農會合作興建特力屋大型店，而社區店目標則展至41店；寶雅（5904）旗下寶家也積極與寶雅開出複合大店，預計年底逾50家；振宇五金（2947）今年目標開至81店。

特力為提供消費者就近購買修繕需求的五金等家用用品，持續發展特力屋社區店，目前已達35家店，估年底會開到41家，並朝50家目標邁進。另外特力屋上週攜手台東縣政府搶攻東台灣，目前已動工，預計明年第一季完工。

特力6月合併營收33.8億元，其中零售事業體營收11.9億元、占35％，主要受到房地產市場不振，房屋移轉棟數減少影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品需求減緩，但台灣老屋占比高，形成龐大的修繕需求。為了搶攻修繕市場，特力屋社區店提供一條龍模式，透過快速展店，提升鄰里滲透率，可望為營收注入成長動能，而在服務量能部分，已就B2B測試擬建置新工班團隊，開闢專業修繕市場，特力旗下以B2B為主的特欣行，垂直整合發展專業水材五金、電材五金、工廠五金、營建五金及設備，目前有6家門市。

振宇五金6月合併營收1.63億元、年增1.36％，上半年合併營收9.42億元、年增5％。振宇五金指出，受到房市降溫及景氣影響，上半年營收成長率趨緩，惟建物屋齡偏高，預期五金商品市場仍有老屋改造、修繕及維護等需求，為了吸引多元消費族群，振宇五金持續調整商品品項、進行人員培訓，將於8月中再展清水及楠梓2店，滿足客戶一站式服務體驗。