中鋼8月盤價調漲 估Q4鋼市復甦

中鋼（2002）召開8月盤價會議，決議熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲每噸均調漲300元，結束連二個月下跌走勢。中鋼董座翁朝棟指出，鋼市平穩向上是業界共識，但也要考慮客戶接單與競爭力，因此價格採取溫和上調模式。

陳建宇／高雄報導

翁朝棟表示，從國際鋼廠近期紛紛調高價格來看，鋼市最差的時候即將過去，中鋼看好第四季鋼市可望復甦，更因為鋼價已經跌無可跌，因此調高盤價。但翁朝棟也指出，在原物料價格高、台幣貶值下，鋼廠蓄積能量、訂單，因此以較溫和的方式上調盤價，讓客戶能維持競爭力。

燁輝發言人田文中表示，目前鋼價出現止跌回穩跡象，但信心不足仍影響需求面，中鋼提價多少也要向市場宣示信心，若供需穩定取得平衡，第四季鋼市仍可期。

中鋼指出，鋼鐵需求自第二季低迷以來已有築底跡象，主要工業國家製造業PMI指數雖低於50，但逐月回升。中國大陸當局鬆綁房市政策，並加速推展基建及各項振興經濟方案，加上電動車政策支持，市占率上升並加大出口動能，皆有助提振用鋼需求。

歐美市場雖受俄烏戰爭拖累，仍有基本鋼需支撐，歐洲鋼鐵協會預計下半年歐盟鋼鐵需求逐漸恢復；台灣汽、機車銷售穩健，在AI及高效能運算需求增加下，電腦、伺服器等高階鋼材需求逐步升溫，加上政府推動6,800億元公共建設計畫，需求前景不看淡。

而在供給方面，國際鋼廠陸續調節產量因應。大陸主力鋼廠持續擴大檢修，因環保因素減產，5月粗鋼產量降至9,107萬噸，年減7.3％，為2019年以來同期低點；鋼材社會庫存自4月高點1,467萬噸下降至1,153萬噸，減少約21％，為4年來同期低點。歐洲鋼廠供給也狀況頻傳，ArcelorMittal南法廠因碳排與工安問題被迫停工、德國Salzgitter鋼廠受暴雨影響暫停生產，鋼市供給面持續緊縮。