投信:第三季投資策略 可採用「好勢多」

第三季投資上，投信法人認為，預期今年經濟能朝向軟著陸，也就是溫和成長的表現，只是需要留意通膨再度上揚，過度信用緊縮以及地緣政治風險等三大風險。總體來看，建議以多元分散的策略布局，可以用「好勢多」策略投資。「好」是好收益，「勢」是趨勢股票，「多」是全球多元資產。

施羅德投信分析，上半年股債市迎來牛市，除了因為美國聯準會（Fed）升息趨緩，另外是經濟基本面不錯。施羅德投資集團總經團隊提高了2023年全球經濟成長預期，由原來的2％提升至2.4％。展望下半年，施羅德投信認為，在Fed升息態勢趨緩以及經濟可望呈現軟著陸下，投資策略可以較為積極。

目前看來，在央行忌憚的通膨降溫下，升息確實邁向尾聲，也能讓投資市場資金陸續歸隊。另外，美銀美林全球經理人調查顯示，未來12個月最可能發生軟著陸。根據過去經驗，在軟著陸下，股債市表現會較佳。

施羅德投信建議，下半年投資不妨朝向「好勢多」。「好」是好收益，以全球布局的高評等多元債券為核心。「勢」是趨勢股票，可選擇永續增長以及顛覆未來型股票。「多」是全球多元資產，建議全球布局動態調整，不只在北美，更網羅歐洲和新興市場的投資機會，才能參與市場輪動機會。

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