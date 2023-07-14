緯創飆出天價 AI過熱了嗎？童子賢這樣說

AI巨浪席捲全球，造就台股掀起AI籌碼大戰，今日關禁閉的指標股緯創(3231)仍收天價142元，英業達(2356)、廣達(2382)、技嘉(2376)等近期同寫逾20年高，投資人紛質疑AI概念股是否過熱並重演下個「航海王」災情，對此，台北市電腦公會榮譽理事長、和碩(4938)董事長童子賢今（14）日出席「2023夏日電玩展」時指出，目前很多AI沾邊股股價都會起來，有些實質非常好，有些還在嘗試跟摸索，「大海航行要小心風浪。」

「2023夏日電玩展」今日開跑，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日陪同台北市長蔣萬安參觀展覽，會後針對近期AI概念股提出看法，認為股價要心平靜氣看待，是否過熱則不好說，強調很多跟AI有關的股價都會起來，有些是實質非常好，有些還在嘗試跟摸索，在大海航行要小心風浪。

此外，被科技圈暱稱為「蘇媽」的超微（AMD）執行長蘇姿丰下周訪台，雙方是否會見面？童子賢則表示，蘇執行長跟台灣產業界走得很近，和碩集團與超微業務密切往來，因此和碩很多幹部都會和她碰面。

對於PC市況，童子賢表示，疫情期間帶動PC銷售熱潮，但超額購買也讓後來的消費意願降低，但相信PC產業低迷的情況不會超過一年。至於科技業庫存問題，從去年第4季到今年第1季已去化掉一大半，相信到第3季、第4季就不會繼續干擾了。

（時報資訊 龍彩霖）

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