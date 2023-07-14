散熱族群換人漲 高價股結帳 協禧等4檔接棒

散熱資金換檔 高價股結帳、中低價4檔漲停

散熱股持續吸金，由於高價散熱廠股價漲多，獲利了結賣壓湧現，今天買盤轉向中低價漲幅落後個股，散熱廠協禧（3071）、泰碩（3338）、力致（3483）及曜越（3540）盤中股價連袂漲停。

儘管電子產業市況不佳，且無AI伺服器題材相挺，市場看好電競、車用等產品可望推升散熱需求，加上奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等股價漲多，獲利了結賣壓不輕，資金轉向中低價漲幅較少的散熱股，成為盤面新亮點。

就業績來看，力致、協禧及泰碩今年上半年均較去年同期衰退，其中力致今年第1季稅後盈餘為3147萬元，年減76.74％，單季每股盈餘為0.4元，累計前6月合併營收為37.4億元，年減2.44％；協禧今年第1季稅後盈餘為1641萬元，年減60.21％，每股盈餘為0.15元，累計前6月合併營收為12.11億元，年減5.79％；泰碩今年第1季稅後盈餘為2646萬元，年減57.48％，累計前6月合併營收為16.84億元，年減30.61％。

相較於力致、協禧及泰碩上半年業績較去年同期衰退，曜越今年第1季稅後盈餘為3596萬元，遠優於去年同期虧損2424萬元，單季每股盈餘為0.5元，累計前6月合併營收為22.26億元，年增53.36％，表現相當亮眼。

（時報資訊 財經內容中心）

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