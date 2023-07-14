AI助威台股唱旺 華紙領軍造紙股一旁偷漲

多頭7月只開工兩天 造紙股復燃、這檔最熱

美CPI、PPI接連報喜，激勵美股走揚，台股近三個交易日也趁勢跟漲計408.6點、收復月線，今日多頭在台積電（2330）續堅、AI族群個股輪動，以及造紙、生醫等類股恢復升氣拉抬下，指數越過昨日盤中高點、再戰17200關。盤面上，各大類股幾乎全面揚升，而造紙類股日前在碳權題材熱度降溫後，自7月以來至13日止，僅兩個交易日收高、其餘皆跌，且指數沿5日線下行，今日隨著大盤強勢攻高，終於重燃多頭熱情，盤初華紙（1905）率先發動攻勢、強彈逾3％，帶動永豐餘（1907）跟漲逾2％，正隆（1904）、士紙（1903）、榮成（1909）、寶隆（1906）、永豐實（6790）等也群起而上，拉抬造紙類指彈升約1.9％，收復5日線，表現名列前茅。

華紙（1905）7月20日將除息、每股配息0.3元，以7月13日收盤價26.8元計算，預估參考價為26.5元，目前暫停融券賣出，今日股價彈升近3％，收復5日線以外，挺進月線意圖明顯。以基本面觀察，華紙6月營收16.08億元，月減5.33％、年減26.2％，上半年營收105.16億元、年減10.48％；首季受市場需求不振影響，Q1營收54.65億元、年減1.12％，稅後淨損1.7億元，每股虧損0.16元，較去年同期虧損擴大，也較上季由盈轉虧，第2季營運仍具挑戰，而第3季為華紙淡季，董座日前表示，後續若能好過第2季就代表市況好轉。而在碳權題材上，法人則表示，華紙的林地資產多不在台灣，在中國大陸約有近3萬公頃，台灣僅有近1000公頃，但最終可能只有台灣的林地可被台灣的碳交易所認可，因此，碳權對華紙的獲利貢獻猶待觀察。

永豐餘（1907）配息0.9元，昨除息首日出師不利、呈現貼息，今日多頭終於搭上大盤上行列車，彈升近2％、站回5日線上，目前盤中最高來到36.45元，重返填息路。以基本面觀察，永豐餘6月營收58.66億元，月減4.99％、年減15.13％，上半年營收356.55億元、年減10.6％；首季稅後純益283.7萬元，年減98.8％，每股純益0元，但較去年第4季轉虧好轉。展望後市，永豐餘估旗下紙業慢慢回穩，工紙紙箱需求有機會在第二、三季觸底緩升；同時，持續轉投資育成小金雞。永豐餘表示，考量公司長期發展佈局，以提升技術、擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，實踐五大發展方向。

（時報資訊 李慧蘭）

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