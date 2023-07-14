沾AI的光!醫揚、長佳智能登頂 生技股也旺

AI沾邊股跑這類 3檔飆頂、還有1檔悄回百元俱樂部

台股今日在權王台積電（2330）連4紅挺進590元領軍下強彈近200點，攻高17269點。AI概念股仍炙手可熱，熱門股在緯創（3231）關禁閉下仍震盪偏多，AI熱度也外溢到生技股上，包括醫揚（6569）、長佳智能（6841）、晉弘（6796）3檔沾光AI的醫材股直接高掛漲停，帶動明達醫（6527）、奈米醫材（6612）、優盛（4212）、睿生光電（6861）等聯袂走高，醫藥族群北極星藥業-KY（6550）、華安（6657）、神隆（1789）、台耀（4746）、中化生（1762）等緊隨其後，整體多頭步伐一致。

受到晶片大廠輝達（Nvidia）入股AI生技公司Recursion鼓舞，進軍醫療AI的醫揚（6569）首季已拿下法國四年2023~2027聯合醫院採購案，新品下半年陸續推出，法人樂觀看待今年營運表現，在AI題材火熱下吸引外資連買相挺，笑納3根漲停，來到188.5元近4年高峰。

醫療大數據與AI醫療廠長佳智能（6841）已於美國取得六項AI醫材許可領先國際同業，其AI醫材產品開發速度也獨占鰲頭，業績與AI醫材取證將集中在下半年，利多消息吸引買盤進駐，連掛2根漲停改寫逾2個月高。

晉弘（6796）視網膜AI輔助診斷軟體為全球第一可同時提供眼底微血管瘤、出血、軟滲出、硬滲出等視網膜病變之分類、分期及病徵位置的AI軟體，敏感度高達98％以上，特異率超過96％，領先目前市面上產品，其軟式電子鼻咽喉鏡EES100通過日本第二類醫療器材審查，搭上AI概念題材，今日快步拉漲停達110.5元，改寫2個月高價。

群創小金雞-X光感測器供應商睿生光電（6861）今年掛牌上市，致力X光透視技術能運用AI進入各科室、各製造場域，讓醫療、製造朝更智慧、更精準高效能邁進，6月營收1.55億元，年增4.16％，今日重獲買盤關愛彈升5％，重登百元及月線關，漲勢相對其他3檔醫療AI股落後。

遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用，行政院副院長鄭文燦指出，未來桃園第二自由貿易港區，將朝再生醫療科技研發、生醫原料及產品轉運等生技醫療發展，打造台灣第二座護國神山。分析師表示，未來景氣環境相對動盪有利醫療表現，考量醫療股財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離之後，預料將迎來落後補漲買盤青睞。

（時報資訊 龍彩霖）

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