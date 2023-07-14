緯創飆風關不住 台股17,200點多空爭戰

美CPI與PPI降溫，升息終點將現，美股科技股續大漲，台積電ADR續揚1.61%。台積電(2330)今(7月14日)跳空開高4元至589元，平了昨日所創590元本周高點，加上AI概念股續大漲，台股開高走高，早盤漲逾160點至17228點，越過昨天盤中高點；目前漲約140點，在17200點附近多空爭戰中，技術面續強勢。

輝達周四大漲4.73%，收在459.77美元，盤中最高升至461.55美元，同步改寫盤中與收盤新高。緯創(3231)挾AI題材走勢狂飆，遭證交所第一次處置交易，處置時間自7月14日至7月27日。緯創今開盤漲5.5元至137.5元，越過昨天盤中的漲停高點136元，再創新高。

美國公布6月PPI年增0.1%，低於市場預期的0.4%，核心PPI年增2.4%，亦低於市場預期的2.6%，顯示美國通膨壓力將逐步緩解，市場估計Fed升息循環終點將見，美股四大指數全數上漲，幅度介於0.14%至2.03%。

周四台股大盤早盤開高後隨即突破7月6日長黑高點17017點、月線，盤中一度大漲261點至17223點，但12點半過後受到AI概念股獲利回吐拖累，引發漲幅迅速收斂，所幸最後仍收在月線之上，終場加權指數上漲99.37點(漲幅0.59%)，收在17061.40點，成交金額放大至4648.11億元。

凱基投顧表示，就大盤技術面而言，雖然周四大盤尾盤出現急殺，但收盤一舉站上7月6日長黑高點17017點、月線，而且盤中高點已突破頸線17154點(7月4日高點)，技術面呈現轉強態勢，並破壞本波段回檔整理架構，因此，後市有望挑戰今年以來高點17346點(6月15日高點)。

群益投顧表示，短線技術面翻多，AI題材主導盤面，可續沿短期均線技術面偏多操作。

國票投顧表示，美CPI與PPI降幅優於市場預期，動搖Fed加息前景，東亞主要貨幣有止貶轉升的現象，暫時化解資金外流之慮，接下來投資人將持續觀注7月26日的FOMC會議，以確認Fed政策動向。

（時報資訊 沈培華）