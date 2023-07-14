AI鏈續噴？陸行之4點評論：4產業真沾光

美國6月生產者價格指數（PPI）僅年增0.1%，創2020年8月來最小漲幅，印證通膨快速消退，激勵費半上漲2%至3,797.13點，AI龍頭輝達更大漲4.73%，以459.77美元改寫新高。知名半導體分析師陸行之給出4點評論，表示市場預期明後年半導體全面復甦，沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果虛擬實境頭盔Vision Pro的4大產業鏈，營收獲利有望率先創高，但提醒供應AI伺服器的低溫錫膏來湊一腳，則有亂漲之嫌。

陸行之在臉書發文，直呼不可思議，這次半導體下行周期雖然沒有1997亞洲金融風暴，2000網路泡沫破滅，或2007~2009全球金融風暴這麼差，但晶圓代工平均產能利用率仍摔到66%，現在才慢慢回升中，不過費半只要再7%就創新高（今天收3,797.1點，歷史新高是4068.15點）。

他指出，費半如果能在近期創新高，表示市場預期的是4點：

1.明後年半導體行業全面復甦，有沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果虛擬實境頭盔Vision Pro的產業鏈，營收獲利也有機會創新高。

2.這些營收獲利會創新高的公司，股價應該會領先費半先創高。

3.在通膨升息對某些行業不友善的惡劣環境下，大筆資金逃到現金流及負債穩定的半導體及科技龍頭公司，造成部分公司被明顯上演重新評價（Re-rating）行情。

4.市場看得太領先，任何風吹草動會影響分析師的假設基礎，都有可能讓市場大幅波動拉回。

但陸行之也提醒，並非所有AI股都是有基之彈，部分已經亂漲一通，比如連錫膏公司也要參一咖，暗示有些題材過度吹捧發酵。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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