國安基金Q2收益46.2億 未實現獲利逾68億

國安基金管理委員會於7月13日召開第二季例行會議，通過2023年截至6月底止的財務報表，財政部表示，國安基金第八次護盤至第二季止，僅出脫部分持股，已實現、未實現獲利合計115.07億元，其中已實現獲利為46.20億餘元，收益率約21.55％。

國安基金第二季例會會後，財政部指出，國安基金自投入市場、退場至今，已實現獲利為46.20億餘元，收益率約21.55％，其中包括融資利息4.01億餘元及手續費用0.17億餘元。此外，尚持有股票市值399.55億餘元，扣除持股成本330.67億餘元，未實現資本利得68.87億餘元。

國安基金自2022年7月13日起執行安定市場任務，於2023年4月13日起停止執行安定市場任務，共投入545.01億元。2022年7月13日台股集中加權股價指數為17,061.4點，較2023年4月13日的15,804.76點，上漲1,256.64點，漲幅7.95％，財政部表示，台股變動區間平穩，顯示國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

財政部表示，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

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