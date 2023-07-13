7月13日一分鐘強弱勢股
7月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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神達（3706）
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9.92
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AI題材相關族群續強，但外資轉賣調節1,000張
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力致（3483）
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9.90
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散熱營運前景佳，股價勁揚將叩關百元
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中砂（1560）
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9.70
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六月營收雖年月雙減但下半年將回升，股價站上月線
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緯穎（6669）
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7.78
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股價連拉五根紅棒創波段新高，投信加碼514張已連十日買超
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欣興（3037）
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7.67
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除息首日強勢填息，外資單日買超1.61萬張
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高技（5439）
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6.01
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車用與網通業務衝高6月及Q2營收創高，三大法人買超3,758張
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智邦（2345）
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4,74
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下半年業績成長動能強，股價站上400元續創波段新高
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廣達（2382）
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4.00
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股價爆量震盪續強將挑戰200元關卡，三大法人合計買超4,524張
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聯茂（6213）
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3.97
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股價落後補漲站上月、季線，外資及自營商買超1,180張
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世芯-KY（3661）
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3.72
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Q2營收連五季創新高，股價創高且將挑戰2,000元
製表：證券新聞中心
7月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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營邦（3693）
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9.99
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股價連續創高後拉回，面臨回測月線關卡
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致和證（5864）
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9.84
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股價連續創高後震盪拉回，但上半年EPS逾4元
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山富（2743）
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7.33
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資金排擠效應觀光類股震盪走弱，股價面臨回測季線
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勤誠（8210）
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7.02
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六月營收年月雙減，股價連續震盪創高回檔修正
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杏國（4192）
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5.73
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非電子股多呈現震盪整理，股價跌逾5%面臨回測50元關卡
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AES-KY（6781）
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5.39
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六月營收年月雙減局面，股價持續弱勢震盪將回測季線
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陽明（2609）
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4.86
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航運景氣以及運價疑慮仍在及台驊釋股，股價續創除息來新低
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碩禾（3691）
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4.35
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業績題材面偏弱影響股價持續弱勢整理，外資單日調節258張
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士電（1503）
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3.79
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資金轉進AI主流電子股而失動能，外資賣超3,384張
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大亞（1609）
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3.43
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線纜股震盪走弱整理，股價仍維持高檔區
製表：證券新聞中心
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