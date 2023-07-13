7月13日一分鐘強弱勢股

7月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

神達（3706）

9.92

AI題材相關族群續強，但外資轉賣調節1,000張

力致（3483）

9.90

散熱營運前景佳，股價勁揚將叩關百元

中砂（1560）

9.70

六月營收雖年月雙減但下半年將回升，股價站上月線

緯穎（6669）

7.78

股價連拉五根紅棒創波段新高，投信加碼514張已連十日買超

欣興（3037）

7.67

除息首日強勢填息，外資單日買超1.61萬張

高技（5439）

6.01

車用與網通業務衝高6月及Q2營收創高，三大法人買超3,758張

智邦（2345）

4,74

下半年業績成長動能強，股價站上400元續創波段新高

廣達（2382）

4.00

股價爆量震盪續強將挑戰200元關卡，三大法人合計買超4,524張

聯茂（6213）

3.97

股價落後補漲站上月、季線，外資及自營商買超1,180張

世芯-KY（3661）

3.72

Q2營收連五季創新高，股價創高且將挑戰2,000元

表：證券新聞中心

7月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

營邦（3693）

9.99

股價連續創高後拉回，面臨回測月線關卡

致和證（5864）

9.84

股價連續創高後震盪拉回，但上半年EPS逾4元

山富（2743）

7.33

資金排擠效應觀光類股震盪走弱，股價面臨回測季線

勤誠（8210）

7.02

六月營收年月雙減，股價連續震盪創高回檔修正

杏國（4192）

5.73

非電子股多呈現震盪整理，股價跌逾5%面臨回測50元關卡

AES-KY（6781）

5.39

六月營收年月雙減局面，股價持續弱勢震盪將回測季線

陽明（2609）

4.86

航運景氣以及運價疑慮仍在及台驊釋股，股價續創除息來新低

碩禾（3691）

4.35

業績題材面偏弱影響股價持續弱勢整理，外資單日調節258張

士電（1503）

3.79

資金轉進AI主流電子股而失動能，外資賣超3,384張

大亞（1609）

3.43

線纜股震盪走弱整理，股價仍維持高檔區

製表：證券新聞中心

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