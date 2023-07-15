台股資金動能大 這族群可望谷底翻身

觀察今年三大法人年初至7/7一共買超4,456億，其中外資買超3,045億，投信買超659億，自營商買超752億，同步買超顯示法人對台股看法一致，此外五月證券劃撥存款餘額達3.26兆元月增744億元再創近一年新高，顯見市場散戶投資人亦同步進場， 整體呈資金動能強勁狀態。去年台股上市櫃公司稅後獲利高達3.99兆元，現金股利將近二兆元之譜，而第三季通常為發放股利高峰，預估將發放一兆元以上，更為台股資金動能錦上添花。加權指數今年以來至7/10收16,652點上漲2,515點，漲幅達17.79%(詳圖一)，櫃買指數年初至7/10收210.5點上漲10.35點，漲幅達5.74%，加權指數漲幅大於櫃買指數，顯示大型權值股仍是今年上漲的主要推手。

圖一。圖／理財周刊提供

美國四大指數道瓊今年以來至7/7收 33,734點上漲587點漲幅1.77%，NASDAQ今年以來至7/7收13,660點上漲3,194漲幅達30.52%，S&P500今年以來至7/7收4,399點上漲559點漲幅14.56%，費城半導體今年以來至7/7收3,577點上漲1,045點漲幅達41.27%(詳圖二)，以科技類股為主的NASDAQ及費城半導體漲幅明顯高於道瓊及S&P500，近期美股經濟數據再創佳績，使得美國聯準會(Fed)升息聲音再起，預估升息機率的FedWatch目前(7/10)顯示七月升息一碼機率高達92.4%，7/7美國二年期公債殖利率盤中突破5%，十年期公債殖利率突破4%，使得科技類股再度承壓，然傳統下半年為科技股旺季，將使行情震盪加劇！

圖二。圖／理財周刊提供

發光發熱的光學族群

光學族群整理已達近半年，下半年是傳統旺季，大立光(3008)今年股東會上董事長林恩平指出，最低迷狀態將過，看好美系消費品牌新機第三季拉貨動能，另潛望式鏡頭將成未來趨勢，預估會有越來越多客戶及機種導入，以達到望遠又清晰的效果，新手機規格將愈來愈高階。

大立光今年第一季營收約91億較去年同期衰退9.9%，毛利率由53.38%下滑至49.84%，因此，每股盈餘(EPS)24.64元較去年同期EPS 41.3元衰退40.33%，傳統上第二季是電子業五窮六絕，一至六月營收約173億，年衰退12.51%，但五、六月營收力守26億未再破底，且六月較五月成長2.64%，顯示營收已經走過最低谷，下半年有機會展翅高飛。若以技術指標來看，近二年周KD落底約在第二季底或第三季初，其後股價就開始一波上攻，另多份外資報告認同大立光最壞狀況已過，同步調升評等到「買進」。

先進光(3362)與大立光纏訟近十年，雙方以和解收場，並由大立光參與認購先進光私募案，而大立光也成為先進光單一最大股東。先進光目前正在發展的四大產品線，分別是PC相關應用、車載應用、手機應用、指紋辨識。其中車載鏡頭因之前缺料問題導致有些專案進度遞延，如今有些已經耕耘兩年的專案即將量產出貨，預期今年第四季車載鏡頭表現應可期待。手機方面，在大立光成為先進光大股東後，有機會順勢打進iPhone前鏡頭供應鏈。

先進光去年營收約36.6億較前年同期小幅成長0.3%，毛利率卻由前年16%大幅成長至25%，因此每股盈餘由0.03元成長至3.05元，年增101倍。今年第一季營收約8.4億衰退14%，毛利率方面去年第一季21%，今年降為18%，故今年第一季EPS -0.01元(由盈轉虧)，然財務面看似危機卻也有轉機，在營收連續衰退下，今年六月營收2.89億年增9.12%，即將恢復成長軌道，特別是下半年消費性電子的拉貨潮！

新鉅科(3630)去年營收約16億較前年24億衰退約33%，毛利率由4%跌至1%左右，全年虧損4.6億，每股虧損2.48元，較前年虧損收斂近28%，今年第一季營收3.2億衰退約43%，毛利率卻轉為負17%，故第一季每股虧損1.14元(虧損擴大)，營收方面自去年五月開始衰退，幅度在多在四成以上，但今年五月營收已縮小跌幅至5%左右，六月營收更是由衰退轉為正成長32%，顯示下半年傳統旺季拉貨正式啟動！

另外光學族群玉晶光(3406)、亞光(3019)、佳凌(4976)、揚明光(3504)、保勝光學(6517)、華晶科(3059)、聯一光(3441)、佳能(2374)、伯特光(6859)、今國光(6209)、中揚光(6668)及淳安(6283)等即將從谷底走出來，可多留意！

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1194期 王春盛）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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