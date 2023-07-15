氫能巴士台廠供應鏈大挖寶 3檔受惠股出列

七月初中國掀起鎵鍺大戰，為何國際資本市場如此劇烈反應？明面上是漲多的股市羅衾不耐五更寒，暗地裡恐怕是，更風雲詭譎的一場產業革命已悄悄展開！

中美科技戰的下一個戰場

細數近年來美對中的科技制裁：2018年開鋤華為、2019年海康威視、2022年太陽能與晶片法案；而中國的禁止出口反制動作則有2022年太陽能，以及現在的稀土鎵與鍺。

圖一是中國在四大產業領域符合「單一企業全球市佔第一」、「該產業形成全球寡佔」的條件。而四大領域有其三已遭逢美方因國安問題制裁(太陽光伏同時有美中角力)，唯獨車載電池目前倖免於難。

以美國為首的西方社會之所以放過車載電池，與其說暫時沒有國安疑慮，倒不如說目前沒能力打這個七傷拳。但目前不打不代表未來不打，倘若以寧德時代為首的電池佔到全球60.5%以上的市佔率，任誰都會害怕一旦中國像稀土一樣卡脖子，則會癱瘓全球整個電池車市場，任誰都擔不起這個風險。

圖／理財周刊提供

日本勢必拱氫 南韓氫上加氫 台灣舉目無氫

趨勢所向，既然西方世界未雨綢繆想對中國半導體斬草除根，則車載電池勢必成為中美科技戰的下一個戰場，差別只是它們用什麼來做替代方案，以及用多少時間完成而已。

在未來能夠取代三元電池或磷酸鋰鐵電池，運用在電動車上的技術者有二：一是固態電池，二是氫能燃料電池。

固態電池日本豐田汽車力拚2027年推出，號稱僅需充電十分鐘就可跑1,200公里，同時重量及成本皆為現有電池的一半。但做是做得出來，能不能商業化又是一大考駼，因為全固態電池的放充電次數僅數十次至數百次，要達到千次以上仍需努力，若以上要擺脫對中國電池業的高度依賴，恐怕還杯水車薪。

但氫能燃料電池則有所躍進，以圖二為例：一來它是真的環保，沒有廢電池回收的問題，真正達到碳中和的目標；二來它已解決安全性疑慮，在諸多次測試中氫瓶可做到大火燒不爆、子彈射不穿、堆高機撞不破的程度；其三是南韓目前靠政府補助及現代汽車力推，在技術及普及率開始有了初步規模，未來朝向氫國氫城的目標邁進。而日本目前在加氫站及氫能車的數量雖落後南韓，但在政策制定2030時即要超過南韓，並在2050達發電量佔比10%的目標來看，企圖心及技術都值得期待。

反觀台灣目前連一個加氫站都沒有，自然也不見氫能車上路，真正達到舉目無氫的境界。但政策明明訂今年為氫能元年，2050年要有9~12%的電力佔比，同時年底有第一台氫能巴士要亮相，這是一個從無到有的過程，想起來就如同生成式AI般，有讓人投資神經為之緊繃的興奮感。

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台廠加氫站及氫能巴士供應鏈大挖寶

至於台廠相關供應鏈，配合上期專欄提到的比價效應，圖三是用價位排序分四板塊八公司說明，其中具潛力的個股分析如下：

「明安」(8938)：國內掛牌股中唯一有能力從事氫瓶製造者。從事高強度碳纖技術研究長達二十年，氫瓶生產技術不是問題，且已交付彩瑛能源四個氫能巴士用氫瓶，唯國內沒有相關安全測試法，導致公司在氫瓶安裝之測試工作無法就緒，只待法規一過，最快半年內即可量產氫瓶。

「康舒」(6282)：7/12~7/17為20億現增繳款期，該期間會有市場套利或賣老股認新股動作，只待繳款順利完成，即可反映併購ABB電池部門業績。預估今年H2營收較H1成長五成，目前股價有華城或飛宏第二的態勢。

「永崴投控」(3712)：股價以週線來看屬強勢整理，回檔不破波段0.382幅度，且七月下旬除息二元，現金殖利率>5.5%，具有不鳴則已、一鳴驚人的潛力。

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（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1194期 林友銘）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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