面板業春天到？分析師揭第三季進場時機

面板股屬於景氣循環股，空頭走一年，多頭走二年，技術指標偏多，可沿布林通道中線趨勢操作，會有第三季拉貨旺季及明年需求回溫上漲的空間，但不能期待會回到2021年高點。

2020年下半到2021年中，疫情宅經濟及遠距上班的紅利，NB需求大增，面板雙虎營收、股價創歷史新高，不料2022年第一季因通膨升息、俄烏戰爭，消費型電子需求疲軟，供過於求導致價格下滑，以最大宗的55吋電視面板為例，從一月的112美元下滑到九月80美元，跌幅將近三成，直到九月才稍止跌，監視器面板、NB面板也是同樣的狀況。

面板價格下滑，友達、群創過去一年營收不盡理想，分別在去年七月及四月營收跌破二百億元，2022年友達營收2,237億元，年減36.1%，群創營收2,467億元，年減33%，創下五年來新低，毛利率僅剩個位數甚至負成長。

為了避免賣一個賠一個的窘境，面板雙虎去年七月實施減產、鼓勵員工休假，嚴格限制產能稼動率在五成到七成，九月價格止跌，到今年初維持在平盤價格，但是離現金成本、生產成本還有一段差距。

面板業的春天來了

經過大半年的休養生息，今年三月電視面板價格悄悄有了動作，在中國五一長假及618促銷的需求帶動下，價格從最低價的80美元調升到88美元，隨後四月到七月連續調升，漲幅將近四成，55吋電視面板價格來到119美元，距離生產成本的120美元，僅1美元之差，而俗稱IT面板的監視器面板及NB面板也分別在六月及七月各自調漲0.1美元，宣告面板業的春天已經來臨。

根據TrendForce調查，受惠於618檔期備貨，今年第二季全球電視出貨4,663萬台，季增7.5%、年增2%，產能稼動率回升到77%左右，第三季是傳統旺季，預估全球出貨量5,292萬台，季增13.5%，第四季出貨5,513萬台，季增4.5%。

監視器面板部分，2023年第一季監視器面板出貨量約為3,190萬片，季減2.6%、年減33.4%，在去化庫存尾聲、618檔期及高階電競需求帶動下，第二季監視器面板出貨量略顯增溫，約3,670萬片，季增15.1%，下半年是否持續增溫，則要看歐美市場狀況。

NB面板部分，第一季下游NB品牌廠還在庫存調整，出貨量僅3,870萬片，季減9.5%，第二季開始回補庫存，出貨量約4,630萬片，季增19.6%，七月份NB面板報價上漲0.1美元，主要是歐、美通路旺季提前備貨需求，顯示目前品牌廠庫存恢復健康水位，下半年有機會回復傳統旺季的備貨節奏。

面板雙虎年底各關一廠

嚴格來說，今年NB市場並未完全恢復以往水準，預估出貨量1.63億台，年減12%，面板雙虎為調節產能，預計今年底各關一個廠(友達龍潭L5A廠、群創Fab 4廠)，把既有的NB及監視器產品調度到其他工廠生產，提高生產效率，如此一來，有助於價格維穩。

隨著電視面板回溫，友達五月營收重新站回200億元大關，來到217億元，月增17.43%，年減0.7%，月增由負轉正，六月營收229億，月增5.28%、年增10.92%。群創五月營收187億元，月增9.83%、年增3.9%，六月營收193億，月增3.43%，年增0.32%，皆從谷底翻揚。

車用面板也是今年利基

除了電視面板之外，車用面板也是今年的一大利基，友達車用面板涵蓋中、美、日、韓、歐大廠，市佔率11%，貢獻去年營收約300～350億元，群創旗下子公司群豐駿CarUX掌握歐洲車系，去年營收約400億，市占率8%，由於Mini LED技術已經成熟，TrendForce預估，Mini LED車用面板將從去年15萬片增加到今年的45萬片，2024年市場將擴大到100萬片，新機種導入，有機會提升面板雙虎的營運動能。

以友達和群創來比較，群創電視TV占36%、車用佔22%，友達TV面板14%、車用佔17%，目前來看TV面板需求及價格調升的速度較快，群創應略勝一籌。

操作面來看，面板股屬於景氣循環股，空頭走一年，多頭走二年，短期操作者，可沿著日K的月線進出，中長期操作者，目前月K來到相對低點，會有第三季拉貨旺季及明年需求回溫上漲的空間，但不用期待會回到2021年的高點。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1194期 蔡武穆）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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