外資買超202億 台股聚焦族群2多2空

外資買超202億 三大法人買超台股196億元

外資等三大法人周四（7/13）合計買超台股196.32億元。包括外資與陸資買超202.19億元；投信法人逢高調節，單日賣超15.62億元；自營商自行買賣部分係賣超8.54億元，避險部分係買超18.29億元，合計單日買超9.75億元。

（工商時報 數位編輯）

AI概念股強漲 台股爆量上揚99.37點收復月線

台股今天價量齊揚，指數收在17061.4點，上漲99.37點，收復月線，成交值達新台幣4648.11億元。人工智慧（AI）概念股紛紛大漲，為盤面焦點。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增3%，創2年多來新低，激勵美股勁揚，台股加權指數盤中攻高至17223.86點，一度大漲261點；尾盤部分漲多AI概念股獲利賣壓出籠，指數收在17061.4點，上漲99.37點，漲幅約0.59%，留162.46點上影線，成交值4648.11億元。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰預計下週來台，炒熱人工智慧（AI）題材，在市場資金力拱，盤中多檔AI概念股強攻漲停，尾盤隨著短線賣壓湧現，紛紛打開漲停，部分如營邦甚至急殺翻黑，但多數仍維持大漲態勢。

台積電挾先進製程與先進封裝優勢，可望成為AI市場受惠者，收在585元，上漲7元，市值增加1815億元，達15.17兆元，並貢獻大盤約57點。整體電子類股指數上揚逾1%。

傳統產業股漲跌互見，汽車類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步重挫逾4%，連帶影響航運類股指數下跌逾3%，表現最弱勢。其餘造紙、橡膠、生技也表現疲弱，類股指數下挫逾1%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，隨著指數站回月線之上，台股維持波段多頭格局，後續能否震盪向上挑戰前波高點17346.32點值得觀察。

(中央社)

《盤後解析》台股爆巨量 指標股漲幅收歛 萬七之上多空對戰

台股今天開高走高，盤中漲逾200點，但午盤後AI指標股陸續打開漲停價，使加權指數漲幅收歛，收盤上漲不及百點，僅上揚99.37點，但成交量放大到4648.1億元。顯示，萬七之上的賣壓沈重，以及投資人的短打心態。

今天盤面指標股緯穎(6669)、緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)收盤都未能鎖漲停價，成交放量下雖然有利多頭續攻，但短線漲幅過大，卻也是最大的利空。

台股今盤面，以AI伺服器、電動車等族群表現較為強勢。大盤指數收盤站回月線有利技術面轉強，但成交量爆逾4000億元，籌碼面不利多方，未來恐呈現上檔有壓震盪加劇。

法人指出，美國通膨降溫，費半及那斯達克指數偏強，有利台灣電子股表現，對台股多頭影響是正面。但從中長期觀察，由本波段高點17346連接7月4日的17154高點所形成下降趨勢線反壓，與萬七之上的賣壓沈重，加上今天指標股爆量，集中市場成交量爆逾4000億元，都顯示未來指數震盪幅度擴大難免。

操作策略上，法人建議短打下半年產業趨勢成長股與政策加持股，減碼第二季營收表現不佳、技術指標繼續偏弱股。做多留意如伺服器上下游供應鍊、重電政策股；做空留意技術線型走弱的航運股和法人減碼股。

（時報資訊 任珮云）

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