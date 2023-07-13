AI太熱？專家說走勢像這2檔 關注這1族群

抓到5支AI黑馬股 別騎一小段就放掉！專家爆這2檔狂噴演過了

AI概念股近日成為台股當紅炸子雞，今（13）日盤面上的緯創、廣達等5檔一早又亮燈漲停鎖死。專家表示，強勢股不會出現太多的壓回整理，AI族群過去一周稍微震盪過後就再度轉強，提醒投資人抓到黑馬別騎了一小段就放掉，AI股極有可能走 2018年國巨模式及 2021年長榮模式，千萬不要預設高點。

AI股熱潮擋不住，近期幾乎檔檔每天創新高，在外資調高目標價後，今早緯創、緯穎飛奔漲停，分別衝上136元、1905元天價，廣達、神達、英業達同樣漲停亮燈鎖死，而技嘉、金像電也大漲逾9%。

外資摩根士丹利（大摩）坦言，先前低估緯創、緯穎大啖AI商機的初步階段，考量AI伺服器需求持續爆發，現在才在「十年AI大循環」的初步階段，相關企業獲利也將水漲船高，因此，現在啟動加碼部位絕不嫌晚。大摩建議，緯創、緯穎、廣達、技嘉、金像電等五檔個股值得擁有。

萬寶投顧分析師錢冠州表示，大摩一下跌破市場眼鏡調降緯創目標價到 47元，但隔沒兩天又大幅調升緯創目標價到 135 元，這戲劇性的改變顯然是被客戶罵翻了！

他認為，強勢股都不會出現太多的壓回整理，AI族群過去一周稍微震盪過後就再度轉強，緯創等幾檔組裝代工的個股為盤面上主流首選，並提醒投資人抓到黑馬別騎了一小段就放掉，要跟上大波段，這次AI族群極有可能走2018 年國巨模式及2021年長榮模式，不需要預設高點，持續偏多操作。

錢冠州說，七月正式進入資訊電子旺季，而今年度開始電子科技類股其實會有兩大主軸，其一是目前正在強力發酵的AI族群，從伺服器、散熱、機殼 / 機櫃及光通訊網通等，逐步在發酵

另外，還有一個重點族群可注意，就是電動車及充電樁題材，北美充電樁規格統一，大舉導向特斯拉的NACS規格，其實就是充電插頭的規格統一，因此對於電動車及充電樁都有明顯助益，當規格統一後，下一步就是放量生產，也是接下來關注的焦點。

（時新聞網 吳美觀）

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