7/13上市、櫃企業營運快報

今（7/13）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.全球第三大電子與錫錫材料廠商昇貿科技（3305）日前已簽署意向書，加入中央大學新設立的「永續與綠能科技研究學院」，並依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例，與中央大學共同設立聯合研究中心。

2.中央推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，新青安優貸加碼利率補帖，使利率地板價下殺到1.775％；貸款額度則從800萬元拉高到1,000萬元；最長貸款年限也從30年拉長到40年；寬限期亦從3年延長到5年，盼減輕首購族的買房壓力，但須注意，需本人、配偶及未能年子女名下均無自用住宅，才能申請青安貸款。

3.M31(6643)近日受邀參加美國舊金山舉辦的2023設計自動化會議(Design Automation Conference)，攜手英特爾於會中IFS(Intel Foundry Services)聯盟論壇上，由M31技術行銷副總經理Jayanta Lahiri發表最新的矽智財研發成果。

4.經過去年的大幅修正，美國非投資級債殖利率大幅攀升，目前殖利率已來到9.3%的高水準，高於長期平均，雖然短期仍可能因政策預期造成市場震盪，然而在高殖利率環境之下可望為資產形成保護作用，也提供適時布局的投資甜蜜點。日盛投信點選科技非投資等級債，PGIM保德信投信聚焦B、BB較高評級債。

5.新光投信最新推出半導體股票ETF，搭配電信債ETF，組成類5G概念ETF組合餐，除電信債ETF享受全球5G各式應用商機外；第三季啟動佈局半導體ETF，又正好趕上半導體2Q景氣循環落底，3Q營運轉趨復甦商機。

6.慧穎公司(7647)7月26日辦理創櫃板登錄前籌資。

慧穎生醫公司(以下簡稱慧穎公司；產業類別：生技醫療)係從事保養品、美髮品、精油之原料、配方開發，以及自有品牌化妝品之生產及銷售，並提供客戶化妝品委託配方開發、產品代工等服務，該公司以台灣植物為發想，從植物選種、萃取、原料安全性認證至商品開發提供完整一條龍服務。