AI股噴出 蔡明彰見2現象提醒1族群要先跑

美國6月消費者物價指數（CPI）年增率降至3％，創2021年3月以來最低，且連12個月下滑，通膨持續降溫下，激勵美台股市連袂強彈。但資深分析師提醒，後續還有亞幣競貶潮、企業Q2財報現形等2大變數，尤其人民幣重貶，凸顯出亞洲出口低迷的基本面問題，並認為航空股業績由盛轉衰，提醒溫水煮青蛙效應，股市隨時可能利多出盡。

美國勞工部12日公布，6月CPI月增0.2％，雖高於5月的月增0.1％，但低於市場預期的0.3％增幅，6月CPI年增率降至3％，低於5月的4％與市場預期的3.1％。

但萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，Fed利率政策最重要參考的數據，已從CPI變成就業報告，6月私人ADP新增就業49.7萬人，為預期的2倍；6月非農新增人數雖20.9萬人，為2年半最小增幅，但仍超過20萬人。另外，每小時薪資年增4.4高於預期，無法動搖Fed在7/26再升息的立場。

為何高利率無法使就業市場降溫，每升息1％，美國製造業產出將減少0.2％，所以製造業早已縮減僱用員工，且今年矽谷科技業大裁員，但疫情解封後，服務人力需求緊張，抵消製造業及科技業的裁員，美國整體就業市場仍升溫，帶動薪資成長，Fed不敢太早停止升息，更不用談降息了。

第1個考驗是亞幣貶值。現在美元走勢並不強，美元指數102點，跌破200天均線103點，但亞幣全面走弱，人民幣貶破7.2元，有人說將來到2年低點7.3元，甚至看到7.5元。日圓先生榊原英資大膽預期，明年日圓貶到160元，為30年新低。

新台幣7/26貶測31.5元的心理關卡，近來雖然止貶回升，但仍不排除來到2022年11月的31.8元價位，屆時貶值將使外資在台股獲利了結，找到最好藉口。

蔡明彰強調，台股上半年大漲2800點，漲幅高達20％，外資既賺股價又賺匯差，此時不跑，更待何時，對照外資至上周止，2周內賣超1205億元，籌碼由政府基金、市場主力及散戶接走，其中融資餘額增加83億元，衝上2000億元水準，創今年新高。

到底亞幣重貶在反映什麼潛在利空？各國疫情解封，人們到處旅遊，但整體消費力不足，甚至旅遊、餐飲消費排擠電子產品、衣服、鞋子、居家生活產品的需求，造成亞洲國家出口疲弱。

日本近2年貿易逆差，南韓14個月貿易逆差，台灣出口連10黑，6月年減23％，為金融海嘯來最大的跌幅。中國為亞洲出口最大國家，原本人行降息就有人民幣貶值的壓力，加上人民幣貶值以刺激出口，人民幣貶勢一發不可收拾，牽動新台幣、韓元跟進貶值。

他提醒，這波亞幣貶值的結構跟去年不同，去年美國升息、美元走強，導致亞幣走貶，今年卻完全是亞洲出口低迷的基本面導致。

亞股上半年大漲，一般人仍陶醉在股市美好的績效，忽略亞幣走貶背後的問題，只有一些外資嗅出氣氛，開始調節，須留心溫水煮青蛙的後續效應。

第2個考驗是企業財報，本周起由美國金融、航空打前鋒，將陸續公布Q2財報，達美航空7 /13公布財報，達美航空今年來股價上漲45％，其餘航空股普遍大漲，西空航空更狂漲147％，航空上半年大漲，下半年是否延續漲勢，達美航空財報走勢成關鍵。

然而，華爾街已警告，自5月以來，除了6/1及7/4假期外，其餘時間，航空銷售額已開始下滑，換言之，達美航空有可能利多出盡。

對照國內航空股，華航、長榮航今年來股價上漲40％，星宇航空更漲76％，長榮航Q1淨利45億元，EPS0.84元，Q2財報應更好，但基本面利多，股價或許已充分反應完畢。

蔡明彰據此提醒，美股及台股現在到9月下旬，仍得至少面臨上述2大考驗，若考驗後，估值太高，將出現一次中期回檔，甚至不排除下探季線。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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