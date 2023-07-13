神達連2日漲停 AI續攻 台股早盤重返萬七

美CPI低於預期 台股早盤重返17,100點之上

美6月CPI低於預期，激勵美股四大指數走揚，台股13日開高32點，盤中漲勢擴大，上演強彈行情，一舉站回17,100點整數大關之上，權王台積電（2330）上漲8元，暫報586元，AI概念股持續扮演強勢指標，神達（3706）連兩日亮燈漲停；M31（6643）、緯穎（6669）等大漲逾7％。

關注美股12日走勢，收盤S&P500上漲32.90點，上漲幅度0.74％，收在4,472.16點；道瓊指數上漲86.01點，上漲幅度0.25％，收在34,347.43點；那斯達克上漲158.26點，上漲幅度1.15％，收在13,918.96點；費半指數上漲67.95點，漲幅1.86％，收在3,721.47點。

美國勞工統計局公布6月CPI及核心CPI皆低於市場預期，聯準會最關心的「扣除住房後的服務業CPI」年增率也降至4.0％、月增率降至0.0％；市場對聯準會的升息預期大幅下修，美國2年期公債殖利率下滑12.64bps，美國10年期公債殖利率下滑11.27bps，根據CMEFedWatchTool，7月FOMC會議升息1碼機率雖仍有94％，但年內一共再升息2碼的機率降至28％。

第一金投顧分析，大盤成交量維持在3,000億元之上，有利指數持續往月線壓力推進，目前加權指數走三角收斂，何時突破趨勢線後續方向將會較為明確。操作部分，整體盤面人氣主要來自於AI類股買盤挹注，但現階段族群短線乖離擴大有過熱跡象，後續追高風險仍須留意。

預期AMD CEO來台之後利多實現，有機會是近期族群股價相對高點，後續觀察台積電20日法說釋出產業展望，將左右7月下旬之後的電子類股表現。

凱基投顧指出，從技術面觀察，短線大盤多空即將攤牌，美6月CPI低於市場預期，帶動美股走揚，關注大盤頸線約16,900點能否站穩向上，以及7月6日關鍵黑K高點17,017點、月均線17,035點能否進一步突破並守穩，才有機會扭轉多方技術面劣勢並擺脫整理。

此外，當前盤面多方焦點偏重電子，建議短多可先留意 AI 伺服器相關，如組裝代工、矽智財、封測、機殼、散熱、資安等，以及光通訊、網通等族群，關注技術面多方架構未破壞，短線股價轉強個股。

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