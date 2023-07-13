台驊認賠賣長榮、陽明還沒完?這4檔正在抖

航海王翻船！台驊賠售長榮、陽明 老董顏益財認了錯看1事 還有4檔也在抖

台驊連日處分長榮、陽明，除合計張數高達9300張，帳面損失金額近4.59億元，被封為「最懂海的男人」、台驊董座顏益財昨親上火線說明，表示扣除股息進帳，實際損失僅4118萬元，但承認錯估長榮股價跌勢，並透露未來仍會逢高調節，因手中尚有陽明、長榮航太、永道-KY、捷迅等航運相關個股，未來是否進一步處分受關注。

台驊控股11、12日連續公告認賠賣出長榮、陽明持股，其中長榮出清3300張，每股均價106.24元，交易總金額3.5億元，處分損失4.17億元，手中持股降至為零；陽明更處分6000張，每股均價50.42元，交易總額3.02億元，損失4183萬元。

顏益財昨在證交所要求下出面回應，表示若扣除現金股息，長榮損失僅1.37億元，陽明更有處分利益9582萬元，強調貨櫃雙雄都屬短期投資，處分是為提高公司資金使用效益。

但他也坦承失算，稱原以為長榮股價頂多掉個7成，沒想到跌了9成，也表示目前還有2.1萬張陽明股票，未來會根據逢高調節，逢低買進的原則處理，只要有獲利，就會先賣一波，落袋為安。

對海運後市，顏益財強調個人看法不變，第2季比第1季好，目前量價再跌空間不大，預估第3季又比第2季好，今年不太可能像過去2年賺進超額獲利，貨櫃雙雄手上現金多，加上即使本業在成本邊緣或小賺，只要善用美元定存賺匯差，業外也可以有一定獲利支撐，持盈保泰無虞。

另值關注的是，台驊目前手中還持有陽明2.1萬張，持股比0.6％，以及長榮航太、永道-KY、捷迅等物流相關企業持股，未來是否成為後續處分的潛在名單，值得留意。

PTT網友則砲火猛烈，有人開酸「1張不賣，結果一次賣6千張」、「懂海但不懂股票嗎」，也有人說不曉得害多少散戶死抱船票，還有網友評論，就像會淹死的都是那些會游泳的，簡直是「善泳者溺」的真實寫照。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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