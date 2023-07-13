廣達飆23年高 謝金河:林百里下大注 賭對了

廣達受惠AI題材發酵，昨日股價最高衝上189.5元，再創逾23年新高，市值推進到6,682億元。財信傳媒董事長謝金河以「林百里下大注，賭對了！」為題撰文，分析廣達2018年買下中環華亞科技園區廠房，開發成AI實驗室及伺服器生產基地，這個下注是很重要的一步。

謝金河在臉書發文指出，他在今年開年之初的演講講義中，列出2023年台灣投資四大亮點產業，今年已經過去一半，回頭一看，這四大產業都出現奔騰的走勢，從軍工產業、資安、新能源到Chatgpt，那個時候只看到Open AI及微軟，沒想到最後的黑馬是輝達的黃仁勳，他強調，AI帶給台灣產業的助力，恐怕會出乎市場預料之外。

謝金河說，機會降臨都必須長期布局，這次伺服器四大天王，從廣達、緯穎（緯創）、技嘉（技剛）到光寶科技，都是經過長期深耕，如今開花結果，這其中讓他想起廣達的一段往事。

回顧2018年，中環子公司中嘉投資要出售林口華亞科技園區的廠房，林百里以42.8億元買下，林百里第一時間就宣布「廣達+30」，他把買下的這片土地開發成AI實驗室，並且把伺服器生產基地放在這裡，而這個時間點正是經濟部推動台商回台投資三大方案的關鍵時刻。

「當時很多宣布要回台灣投資的廠商都不願曝光，都用A公司，B公司當代號」謝金河提到，他跟沈榮津部長建議請他去遊說林百里，後來林百里同意用廣達公司的名字，這是今天台商回台投資逾1,300家、金額逾2兆元的由來，而台灣也因為台商回流而壯大。

謝金河認為，廣達買下中環的廠房，如今廣達股價漲到189.5元，市值推進到6,682億元，這個下注是很重要的一步！

（中時新聞網 邱怡萱）