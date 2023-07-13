美通膨放緩 台股趨堅 大立光法說吸睛

美股主要指數7月12日收高，道瓊工業指數上漲86.01點，那斯達克指數上漲158.26點。法人表示，大立光預計今天下午舉行線上法人說明會，將是市場關注重點。

美國6月消費者物價指數（CPI）年增3%，創2年多來新低，激勵美股走高，道瓊工業指數上漲86.01點，漲幅0.25%；標準普爾500指數上漲32.9點，漲幅0.74%，那斯達克指數上漲158.26點，漲幅1.15%，費城半導體指數上漲67.95點，漲幅1.86%。

國內外產業訊息方面，大立光線上法說會今天下午登場，12日收在2360元，與信驊並列台股股王。大立光先前預期，7月營收動能會比6月好，下半年傳統旺季營運會比上半年好一點，但庫存情況還是嚴重，恐不易回到過去營收水準。

遠雄自貿港加值園區啟用，董事長葉鈞耀表示，第2階段以加值型、物流型及航空貨物運輸服務業者為主要招商目標，其中4棟加值廠房投運後，年進出口貿易額預計再增加新台幣1.5兆元。

王品集團加速展店腳步，全年45家店通過開發決議，其中6月共開出7家店，第3季預計開出10家店，下半年將以一週一店的速度擴大餐飲版圖。

法人表示，繼南亞科於7月10日舉行法說會後，大立光法說會將在今天下午登場，台積電於20日舉行線上法說會，為法說會旺季揭開序幕，下半年營運展望將是市場關注焦點。