台驊賣完長榮、賣陽明 顏益財說分明

被視為航運業內投資大戶的台驊控股，11、12日連續公告「認賠」賣出長榮、陽明部分持股，引爆市場「航海王跳船」說，甚至驚動證交所關切。對此，台驊董座顏益財12日親上火線回應，若加上現金股息，本次長榮賣股3,000張、損失僅1.37億元，陽明賣股6,000張則是有處分利益9,582萬元，貨櫃雙雄都屬短期投資，只要有獲利先賣一波落袋為安。

台驊大賣貨櫃雙雄持股，也引發投資圈對航運後市的憂慮。顏益財強調，處分持股是為提高台驊資金使用效益，他對航運市場看法維持不變，第二季比第一季好，目前量價再跌空間不大，預估第三季又比第二季好，今年不太可能像過去兩年賺進超額獲利，航商只要持盈保泰，若市況好就多賺點。

台驊12日公告處分陽明海運持股6,000張，每股平均價格50.42元，交易總金額3.02億元，損失4,183萬元，由於本次處分股票累計將領取現金股息約1.38億元（陽明預計8月3日發放），在加上領取現金股息後，本次處分實際為淨獲利9,583萬元。

同日，台驊也應證交所要求補充說明，11日處分長榮持股3,300張，每股平均交易價格106.24元，交易總金額約3.5億元，處分損失約4.17億元，持股售出前已全數參與除息，股息總金額2.8億元，因此若加上現金股息，實際損失約1.37億元。

迄目前為止，台驊仍持有陽明海運21,000,577股、金額約9.71億元，持股比0.6％，及長榮航太、永道-KY、捷迅等物流相關企業持股。

顏益財表示，貨櫃雙雄的體質還是不錯。陽明在景氣反轉之際傾向保守，沒有大資本投資、擴充，滿手現金做財務操作，配置很多美元定存，對新加坡子公司增加很多投資佈局美元定存，不要小看匯差，目前是現金為王時代，即使本業在成本邊緣或小賺，業外也可以有一定獲利支撐。長榮手上現金更多，只要持盈保泰，貨櫃雙雄還是不錯。

台驊預計第二季認列股利收入超過2億元，貢獻每股盈餘逾1.5元，第三季除息旺季更有望認列股利收入逾5億元，貢獻每股盈餘逾3.5元，或享有出售後的資本利得收入，均有助於未來發放現金股利。