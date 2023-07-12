神達、威健10檔價量創高股 外資青睞

台股12日拉尾盤，加權指數以上漲63點收在16,962點，蓄勢再戰萬七大關，個股股價飆漲不停，AI概念股的緯創（3231），再飆第二根漲停至124元，率領集團股的緯穎（6669）同奔新高，計有21檔上市櫃同創天價；另有神達（3706）等3檔則創歷史天量。

惟投資專家提醒，股價創高股若外資趁高調節，則要留意未來股價續漲動能恐受阻，篩選24檔價或量創高股中，僅有神達、威健、京元電子、M31、華城、滿心、營邦、軒郁、材料-KY、華星光等10檔外資仍偏多，另14檔都賣超，包括緯創轉賣超1.11萬張，緯穎連七日賣超3,696張及高技連七日賣超8,810張等。

AI題材持續在美股強漲，美股四大指數12日聯齊收紅，不過，台股經過11日飆漲246點之後，12日加權指數維持狹幅震盪，尾盤最後15分鐘買盤急拉，最後一筆爆出224億元大量，推升指數拉升約30餘點，收復10日線，成交值也放大至近3,540億元。

由於美國通膨已漸趨緩，市場預期美7月若升息，應是爆力升息來最後一次升息，帶動美股出現反彈，市場對台股重返萬七寄以厚望。

在近期台股加權指數呈現高檔震盪之際，每天上市櫃仍有10多檔到2、30檔個股飆新高。

據統計，12日有聯華食、華城、川湖、智邦、台光電、京元電子、滿心、威健、緯創、佳穎、營邦、材料-KY、華星光、高技、和潤企業、M31、緯穎、洋基工程、軒郁、德勝、勤誠等21檔股價攻頂。

其中，上市股13檔、上櫃8檔，上市表現明顯強於上櫃市場，據統計，集中市場12日外資又翻為賣超56億餘元，合計三大法人小賣超17億元，但外資及投信則大舉提款櫃買股票，合計三大法人賣超25.4億元，遠甚於集中市場。

台股集中市場超過3,500億元，據統計，英業達、神達、建暐等3檔上市股，齊步爆歷史新天量，神達12日成交量達128,511張，成交量日增近5.3倍，股價爆量漲停攻上39.3元，英業達成交量更衝上194,673張、日增74％，為12日台股成交量第一高。