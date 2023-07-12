股王之戰 大立光今勝算大

大立光將於今（13）日舉行法說會，說明第三季與下半年展望。市場預期大立光營運已在5、6月見底，於法說會前夕，已見資金卡位撐盤，12日大立光股價與信驊一進一退，同步收在2,360元，也讓台股出現難得一見的雙股王。

大立光上半年合併營收為173.3億元，年減13％，雖然營運處於低檔，但5、6月營收未破26億元低點，法人預估，這應該就是營運低點，且大立光看好7月營收比6月高，8月營收將再優於7月，也就是營收有望逐月走高，下半年旺季效應可期。

統一投顧董事長黎方國及國泰證期顧問處資深經理蔡明翰都看好大立光後市！黎方國表示，大立光於6年前從歷史高峰6,075元下墜，而期間台股從1萬點衝上萬八，都沒有參與到這波台股多頭行情，如今在蘋果新手機及頭盔鏡頭等都有新技術新應用，營運將重拾成長動能，看好後市表現。

蔡明翰指出，手機等消費性產品庫存已消化差不多，下半年不管是蘋果或非蘋陣營，都有新機推出機會，以大立光去年下半年低基期優勢，今年成長更可期待，另外，大立光公司派向來較保守，近來釋出相對樂觀看法，對股價有很大激勵作用。

目前市場關注大立光法說重點，包括安卓手機品牌商是否有擴大導入潛望式鏡頭的機會，以及旗艦手機鏡頭規格提升幅度與滲透率、大立光新廠建置進度與中國智慧手機市場庫存去化狀況、專利戰、車用布局策略等議題。

蘋果將於9月發表iPhone 15年度新機。法人認為，iPhone 15 Pro Max將首次採用潛望式鏡頭，首批訂單由大立光拿下，具有推升大立光業績與毛利率機會。

對於美系客戶將於8月全面積極拉貨，大立光董事長林恩平日前表示，客戶有開出一些預期值，到時候還要看銷售狀況來決定拉貨動能，高階鏡頭會開案，但是量暫時不會太高，未來會繼續開發高毛利的產品。

大立光12日橫盤整理，收在2,360元，但是信驊單日重挫155元，同步收在2,360元，兩家並列股王。三大法人中，外資相當看好大立光法說會表現，已在7月6日單日買超811張後，12日也再度加碼239張，信驊則是連績第四天遭到三大法人調節賣超。