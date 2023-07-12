大摩：10年AI大循環 現在剛發動

人工智慧（AI）外資翻多再起，摩根士丹利證券一口氣升評緯創、緯穎，前者推測合理股價高達135元，竄升外資圈最高，開啟新一輪目標價拉升高潮；大和資本證券則調升全新股價預期至135元，揭開功率放大器（PA）跨入AI新篇章。

摩根士丹利坦言，先前低估了緯創、緯穎大啖AI商機的初步階段，考量AI伺服器需求持續爆發，現在才在「十年AI大循環」的初步階段，相關企業獲利也將水漲船高，因此，現在啟動加碼部位絕不嫌晚。

■「五檔個股值得擁有」

大摩翻多觀點引發市場一片驚呼，並建議旗下客戶，在大中華電子下游硬體領域中，共有：緯創、緯穎、廣達、技嘉、金像電等五檔個股值得擁有，上述優質股憑藉輝達與大型雲端客戶加持，隨中期需求愈來愈穩固，將是優先受惠對象。

獲摩根士丹利升評的當紅炸子雞緯創與緯穎，前者12日直奔漲停，後者勁揚半根停板，股價十分賞臉；另外，大摩賦予廣達推測合理股價215元、技嘉315元，也都是外資圈最高，技嘉終場同步漲停、廣達大漲8.38％。以評價面來看，大摩推薦的五大AI下游硬體優質股，推估2024年本益比13倍～19倍，2025年的本益比更是都不到14倍，大摩強調，考量AI是未來幾年少數有能力持續成長的族群，值得市場賦予更高的評價。

■大和資本升評全新

特別值得一提的是，大和資本證券最新針對AI商機深入研究，看好個股除市場耳熟能詳的台積電、創意等，首度冒出PA族群的代表全新，給予「買進」投資評等，並將推測合理股價升至135元，帶給市場耳目一新的感受。

大和資本證券認為，全新下半年可望間接向美系雲端服務提供商供應VCSEL磊晶，製造400G光纖收發器，以促進資料中心內各伺服器的短距離傳輸。假設每建置一座新的資料中心，若全新參與其中、可獲得8,000萬～9,000萬元營收，此新業務至2024年將占全新整體營收高個位數百分點。

摩根士丹利針對升評的緯創與緯穎指出，緯創是輝達DGX、HGX伺服器平台關鍵合作夥伴，因而將是AI題材的核心持股。緯穎方面，因投資人已將目光放遠到今年以後、更專注AI長線大題材，顯見先前對2023年AI伺服器需求相對較小的擔憂，已不再是重點，大摩給予1,775元推測合理股價。

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