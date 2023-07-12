台積電法說 外資看三利多 股價上漲機率曝

台積電下周將召開法說，釋出第三季與下半年展望，摩根士丹利證券指出，考慮到目前市場對台積電短期營運的期望偏低，因此，將更著重在台積電對AI半導體需求與整體半導體產業循環觀點；大摩也提前進行情境分析，結果顯示，台積電法說會後股價有7成機率上漲、漲幅上看3％～5％。

外資對台積電第三季營運經過一輪下修，營收季增率的市場共識值低至5％～10％，成長幅度較台積電傳統旺季常見的季增15％～20％腰斬，在短期展望保守氣氛蔓延環境下，台積電究竟會給出什麼樣的第三季財測，以及會否再度調整全年營收展望，是外資券商客戶積極探詢的焦點。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，儘管市場對台積電第三季營運成長性有所疑慮，然基於以下三大利多，研判台積電營收季增率仍達14％水準：一、人工智慧（AI）半導體出現急單；二、採3奈米製程生產的新iPhone應用處理器放量；三、加密貨幣挖礦用的特殊應用晶片（ASIC）溫和復甦。

同時，近期受到新台幣貶值影響，加上台積電定價能力強大，大摩研判，台積電仍會維持53％以上的毛利率表現。

綜合上述條件，摩根士丹利證券提出的基本情境，假設為營收季增10％～15％、毛利率高於53％，且全年營收估計年減中個位數百分點，此情況發生機率約5成，倘若符合此預期，台積電股價可望上揚3％，頗有短線利空出盡之感。

大和資本證券在台積電法說前，也跟上外資圈「看長不看短」主流步調，看好AI爆發快於預期，高效能運算（HPC）事業至2025年時將占台積電半數營收，調高推測合理股價至688元。

至於大摩提出法說樂觀情境的短期條件與基本情境相同，皆為營收季增10％～15％、毛利率高於53％，唯一差別在於台積電2023年營收年減幅度僅低個位數百分點，如此一來，台積電股價在法說會後可望激情演出，上漲半根停板。反之，若第三季營收季增只有5％～10％，符合市場下修後的悲觀預期，且單季毛利率落至53％以下、全年營收年減高個位數百分點，台積電股價在法說會後恐下跌。

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