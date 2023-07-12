十年AI大循環剛開始 大摩點五檔值得擁有

人工智慧（AI）外資翻多再起，摩根士丹利證券一口氣升評緯創（3231）、緯穎（6669），前者推測合理股價高達135元，竄升外資圈最高，力推下游硬體五檔優質股，開啟AI大題材新一輪目標價拉升高潮。

摩根士丹利坦言，先前低估了緯創、緯穎大啖AI商機的初步階段，考量AI伺服器需求持續爆發，現在才在「十年AI大循環」的初步階段，相關企業獲利也將水漲船高，因此，現在啟動加碼部位絕不嫌晚。

大摩翻多觀點引發市場一片驚呼，並建議旗下客戶，在大中華電子下游硬體領域中，共有：緯創、緯穎、廣達、技嘉、金像電等五檔個股值得擁有，上述優質股憑藉輝達與大型雲端客戶加持，隨中期需求愈來愈穩固，將是優先受惠對象。

喜獲摩根士丹利升評的當紅炸子雞緯創與緯穎，前者12日直奔漲停，後者勁揚半根停板，股價十分賞臉；另外，大摩賦予廣達推測合理股價215元、技嘉315元，也都是外資圈最高，技嘉終場同步漲停、廣達大漲8.38％。以評價面來看，大摩推薦的五大AI下游硬體優質股，推估2024年本益比13倍～19倍，2025年的本益比更是都不到14倍，大摩強調，考量AI是未來幾年少數有能力持續成長的族群，值得市場賦予更高的評價。

摩根士丹利針對升評的緯創與緯穎指出，緯創是輝達DGX、HGX伺服器平台關鍵合作夥伴，因而將是AI題材的核心持股。緯穎方面，因投資人已將目光放遠到今年以後、更專注AI長線大題材，顯見先前對2023年AI伺服器需求相對較小的擔憂，已不再是重點，大摩給予1,775元推測合理股價。

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