外資大買航空雙雄 砍3檔AI熱門股逾萬張

美股4大指數收紅，台股今天早盤在平盤附近震盪，尾盤台積電、金融股等權值股急拉，終場上漲63.12點，收16962.03點，成交量3494億元。AI概念股續強，緯創、技嘉漲停，廣達大漲逾8%，成為盤面焦點。

今天外資賣超56.31億元，投信買超16.52億元，自營商買超22.20億元，合計3大法人賣超17.59億元。

外資今天買超最多個股為長榮航2.5萬張、華航1.79萬張，居買超第一、二名，其中長榮航連5買，累計達7萬4244張。

買超第3名為高股息ETF 00878，敲進1.77萬張，連2天買進萬張以上。另一檔國民高股息ETF 0056也加碼6648張，也是連2天買超。

今天最火紅的AI概念股，外資卻大幅減碼3檔，包括英業達、光寶科、緯創，雖然這3檔股價都強勢創高，但都賣超萬張以上。其中，光寶科遭連11賣，累計6萬4323張，但股價越賣越高，不受外資賣壓影響。

法人表示，市場關注美國今晚將發布的CPI數據，預估可望持續下滑，減輕Fed升息壓力，如果通膨持續走緩，Fed鷹派言論降溫，有助股市反彈。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)25268張、華航(2610)17999張、國泰永續高股息(00878)17762張、神達(3706)11809張、大亞(1609)9952張、富邦NASDAQ反1(00671R)7916張、中信金(2891)7430張、元大高股息(0056)6648張、彰銀(2801)5403張、廣宇(2328)5284張。

外資今天賣超上市個股前10名為：聯電(2303)20352張、英業達(2356)16090張、光寶科(2301)13978張、緯創(3231)11103張、中環(2323)7769張、友達(2409)7570張、欣興(3037)6298張、群創(3481)6160張、元大台灣50反1(00632R)6135張、強茂(2481)5370張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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