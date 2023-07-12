兩利多助攻！外資點名台廠AI概念受益股

微軟、沙國拚建設助攻 外資點將AI相關受益股

美系外資針伺服器出具最新研究報告，看好今年整體AI伺服器的出貨量將成長60~70％，但傳統伺服器市場復甦則將放緩，故給予世芯-KY（3661）、創意（3443）優於大盤評等，信驊（5274）、南亞科（2408）、緯穎（6669）則給予中立評等。

美系外資表示，目前看到來自美國超大規模企業的訂單越來越多，特別是來自於微軟也釋出進一步的成長空間，還有新的來自非美國/大陸地區的新興客戶，這被解讀為信驊在2023年AI（人工智慧）的貢獻會高於預期，只是仍恐被非AI領域的疲軟抵銷。

微軟是AI伺服器中的第一大買家，美系外資表示，目前微軟仍展現積極態度，現在更看到下半年微軟有更強大的需求，甚至還有來自較小家的美國客戶在下半年增加AI伺服器訂單採購，故預估今年整體AI伺服器的出貨量將成長60~70％，更勝之前50％的預估。

美系外資也點出，根據沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局指出，沙烏地阿拉伯正在努力加大雲計算相關投資，目標是到2030年在西亞的大數據、AI及資料中心的投資金額達130億美元。且根據供應鏈調查顯示，未來四年西亞將有新的AI伺服器採購專案，如果投資金額平均分配到每一年，則每年的AI伺服器採購量可能達今年全年出貨量的10~15％，整體需求預期不斷增長。

美系外資表示，AI的蓬勃發展繼續蠶食傳統雲端期，預計非人工智能雲半導體的復甦速度在下半年將更緩慢，這主要是因為美國、大陸超大規模企業的疲軟所致。個股上，給予世芯-KY、創意評等優於大盤的評等，信驊、南亞科、緯穎評等則為中立。

（時報資訊 財經內容中心）

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