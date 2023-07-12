德儀一出手 矽力-KY目標價慘變2字頭

美系外資資針對矽力*-KY（6415）出具最新研究報告指出，德州儀器（TI）積極的定價策略將對矽力*-KY帶來壓力，故將其目標價由330元調降到240元，評等重申賣出。

美系外資表示，有鑑於德州儀器積極的定價策略，預計PMIC（電源管理IC）的價格在下半年恐會進一步下降，且狀況會比先前預期的糟糕。從長遠來看，擔心德州儀器在2024~2025年的新增產能將壓抑矽力*-KY的價格和市占率。隨著價格的降低和更好的性能，相信德州儀器即使在大陸市場，也可以輕鬆地從其他競爭業者手中獲得市場份額，因此，下調矽力*-KY在2023、2024的EPS，調降幅度分別為33％、27％，並將目標價由330元調降到240元，評等重申賣出。

美系外資指出，PMIC市場依然疲軟，之前預計消費用PMIC價格將在第三季度觸底，但現在發現價格下跌趨勢將持續到第三季和第四季度，主要是因為德州儀器在有新產能貢獻下，仍在積極降低價格。估計第三季消費用PMIC價格將進一步下降個位數百分比，且第四季恐延續。

美系外資表示，德州儀器在新廠投入下，自去年第四季起價格已經下降了3成，且未來幾年將增加供應量，為了分攤不斷增加的固定成本（折舊），德州儀器的目標是通過降低售價來填補產能。透過降價，德州儀器吸引到更多客戶，甚至包括來自大陸的客戶。從長遠來看，德州儀器計畫2024~2025年新晶圓廠產能進一步增加，擔心矽力*-KY未來的市場份額將損失，且定價也將面臨壓力。

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