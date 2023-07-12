下一班AI飆股？過來人點名這幾檔快上車

從航運到AI「別再錯過下一班飆股」 過來人高呼這幾檔快上車

美國消費者物價指數（CPI）將於周三發布，周四將發布生產者價格指數（PPI），在關鍵的通膨報告發布前，聯準會（Fed）提前釋出鴿派訊息，美股昨（11）日主要指數全面收高，據統計從今年以來，無論通膨數據多少、升息幾碼，消息確認之後，美股上漲的機率高達8成以上，更何況已進入利率末升段。

Fed多名官員陸續發表談話表示，儘管通膨仍高、就業市場熱絡需繼續升息應對，其中也透露貨幣緊縮周期已近尾聲；摩爾證券投顧分析師何基鼎指出，道瓊指數技術型態出現頭肩底的多頭型態，技術面、基本面都偏多，預期CPI、升息公布過後，美股將會再創新高。

據歷史經驗，當美股進入升息尾聲，甚至降息階段，成長股表現往往優於價值股，依此趨勢，專家建議，現階段可以聚焦AI、半導體、電動車、生技醫療等趨勢商機。從聊天機器人、庫存管理到自動駕駛等，全都要使用AI運算，商機大，即使相關類股緯創（3231）、技嘉（2376）、緯穎（6669）等，營收、獲利都還沒有出現大爆發，買盤就提前進場卡位。

何基鼎認為，AI三雄緯創、技嘉、廣達（2382）不斷再創新高，讓人想起當年航運類股的走勢，當時貨櫃三雄都漲到無法無天，被警示關禁閉後，出關照樣漲停，現在的AI三雄才剛準備要被警示而已，因此預估漲勢還沒結束，不過短線漲幅過大，可以等待稍微整理後，再進場布局。

錯過AI三雄，同類股族群還可以注意英業達（2356）、宏碁（2353），另外AI效益正在擴散，相關矽智財類股創意（3443）、M31（6643），當然AI三雄的子公司也可以留意，包括廣達旗下的鼎天（3306）、廣明（6188）；緯創集團旗下的啟碁（6285）、緯穎等都是盤面的焦點。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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