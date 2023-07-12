謝金河爆林佳龍揪訪竹科 這族群成軍工新星

AI人太多 謝金河不去！自爆林佳龍揪看竹科這廠 1族群成軍工新星

AI鏈行情全面噴出，軍工股持續中期整理，財信傳媒董事長謝金河表示，日前總統府秘書長林佳龍找他參訪聯電、晶豪科投資的騰錂雷射，雷射由於應用層面廣泛，高功率雷射甚至可以擊落無人機，若搭配立陶宛的半導體飛秒技術，有助於從軍事與半導體等2領域切入，與無人機並列為台灣兩大軍工新星。

謝金河在臉書以「關鍵技術的突破點」為題發文，表示昨天下午，林佳龍相約到竹科參訪台灣發展高功率發光二極體的騰錂雷射公司，這家公司董事長歐思村博士有40年半導體雷射產業發展的經驗，是高功率半導體雷射研發技術的先驅。

總經理王啓倫博士則有30年固態/光纖雷射經歷，他們創立騰錂雷射，背後有聯電及晶豪科的資本支持。

謝金河指出，台灣在40年前就有向亨台博士創立卓越光纎，後來賣給龍森的私募基金，現在變成陳立補習教育的借殼公司。

然而，雷射技術應用範圍很廣，像船舶厚板切割、銅焊接的藍光雷射，還有直接應用的半導體及光纖雷射，但都是低功率的雷射技術。

像無人機一樣，台灣的雷射產業並不強，但未來有2個突破口，這是台灣另一個機會。

一是低功率雷射朝向超高功率的技術突破走，高功率雷射的波長，高率夠強，也可以成為軍工產業，目前中科院正在研發10KW雷射，未來將朝50到100K發展，將來用高功率雷射就可以打下無人機，因此，台灣在發展無人載具之餘，也要把高功率雷射技術一起發展出來。

先前菲律賓控訴中國海警船照射雷射光，造成船員暫時失明，可見中國的雷射技術已經成熟，台灣海巡署也委託中科院研發眩光技術，這都是雷射技術的應用，而大家最熟悉的是雷射治療眼睛的開刀。

另一個是台灣與立陶宛的關係，先前有立委質疑工研院對立陶宛的8吋晶圓廠投資，其實，立陶宛有很好的雷射技術，立陶宛也很擔心飛秒雷射技術，會被台灣整碗端走，也許建立在雙方互惠互利關係下，是台灣和立陶宛雙邊經貿合作的一個聚焦。

聽完騰錂雷射簡報後，謝金河直言，看來技術仍然有待突破，但如果能從低功率，突破到可以發射到5公里、10公里的遠程雷射光，產業價值將完全不一樣，若加上立陶宛的技術，也許這會是台灣值得深耕的新產業。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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