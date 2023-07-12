緯創股價再飆新高 賣印度廠最快8月拍板

繼廣達之後，緯創近期股價也超車鴻海，讓穩坐多年電子大哥的鴻海，如今變成電子3哥。外媒報導，緯創印度廠將出售給印度塔塔集團，最快8月拍板，成交金額逾6億美元（約新台幣188億元），塔塔集團將成為首家為蘋果代工生產iPhone的印度公司。

緯創近年來持續淡出蘋果iPhone代工業務。2020年7月以33億元人民幣出售昆山、江蘇子公司給立訊集團，當時立訊以大陸本土電子組裝廠迅速崛起，市場解讀「紅色供應鏈」侵蝕台廠市佔率，讓緯創股價從38.85元一路跌到28.2元，跌幅近3成。

一吐長達10年都在40元以下的悶氣

同樣是賣掉iPhone組裝廠，這次緯創出售印度廠，市場反應與上次出售大陸廠簡直是天壤之別。緯創繼昨天漲停之後，今天早盤又大漲逾8%，續創歷史新高，一吐長達10年都在40元以下的悶氣。

針對緯創出售印度組裝廠，業界人士分析，代工蘋果手機利潤本來就不高，僅靠量大取勝，而在印度設廠還要承擔勞動管理風險及偏高的進口關稅，緯創若真的退場，算是「安全下莊」。緯創3年前將旗下中國組裝廠賣給立訊，不僅未如市場想像「受重傷」，緯創也藉此轉型朝高毛利事業佈局，例如聚焦伺服器、電動車等市場。

緯創6月營收達811億元，月增28%，每股純益0.62元，6月賺贏今年第一季。法人預估，緯創今年AI伺服器營收將成長至220億元，明年有機會翻倍至420億元，雖然AI伺服器營收貢獻僅占2~4%，但是毛利率較高，有望貢獻2023~2025年的營業利益15~30%。

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（旺得富理財網 王順泉）

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