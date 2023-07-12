台驊慘賠清光長榮 網驚：下一波輪這家？

台驊董座顏益財被封為最懂海的男人，除以「一張不賣、奇蹟自來」的知名言論聞名，也曾表示長抱長榮、陽明不會賠，不料台驊投控昨（11）日公告出清長榮持股，處分3,300張且大虧4.17億元，不僅航海王翻船震撼市場，由於台驊手中尚有逾2.2萬張陽明，是否代表看壞海運後市，進而連動處分受矚目。

台驊昨公告3/2~7/11期間處分長榮持股3,300張，每股均價106.24元，在這波交易後，已是全數清空長榮持股，合計損失約4.17億元，處分原因為提高資金使用效益，公司表示，將多元投資物流本業及上下游相關產業，另推估第2、3季各可認列2億元、5億元股息，挹注單季EPS1.5元和3.5元。

顏益財5月底的股東會才高喊，「海運空手者可開始評估進場」，激勵水手們信心，但他也曾指，自家對海運股的操作模式是「逢高調節、反向加碼」，這次清倉長榮持股，也讓外界好奇，是否代表看壞海運市況，才會出現逢高調節的動作。

除長榮持股外，由於至6月底，台驊還持有陽明逾2.2萬張股票，雖然多為早年認購，經過多年股利配發後，持有成本幾乎是零，未來是否進一步處分陽明，也受網友關注。

由於顏董這波神操作令人看不懂，引發PTT網友熱議，有人大嘆「一張不賣、悲從中來」，也有人說最懂海的男人咕嚕咕嚕，怎麼老船長翻船，不僅一鍵出清，竟然還賠到吐血，有人說長榮今天股價不妙，可能回測百元以下，但也有人認為利空出盡，股價搞不好再衝一波，挑戰120元。

此外，還有網友替台驊精算，雖然長榮今年豪發70元現金股息，但就算2.31億元的鉅額股息入袋，每股還是虧126元，除非有參加去年除息，經過減資後至今再處分，就有機會獲利，小賺退場。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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