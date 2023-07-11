7/12盤前》肺癌新藥獲美核准 這檔加分

台股今（7/12）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.AI伺服器需求大增，包括中東及日本等地百億元訂單湧出，不斷助長輝達（NVIDIA）聲勢，分析師看好輝達在全球AI晶片市場將拿下九成市占率，而對手超微（AMD）可望排名第二，媲美10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的競爭關係，台廠概念股包括台積電、弘塑、日月光投控、緯創及奇鋐等受惠。

2.AI人工智慧、Apple新機備貨熱度再起，成為買盤回補雙亮點，激勵台股11日強力反彈246點，收在16,898點，漲幅1.48％，扭轉連四日下跌態勢，三大法人同步轉為買超。其中，外資加碼159.35億元，為7月4日以來連五日賣超後轉買超，法人看好多方勢力回頭，指數有望反攻月線，再度衝關「萬七」。

3.AI伺服器急單到，電源一哥台達電、二哥光寶科撿到槍，台達電忙佈署4,000瓦以上的高效能電源模組，以拉開與競爭者的距離，光寶科則強攻CSP（雲端解決方案提供者）拚拉高市占，傳光寶科繼去年搶下二家雲端服務供應商訂單後，第三家認證也可望在今年第三季到手。

4.美國最新通膨數據發布前夕，華爾街股市11日集體開高，科技股及能源股漲勢吸睛，道瓊工業指數開盤便漲逾百點，午盤過後漲幅擴大，終場揚升317點，四大指數皆收紅。

道瓊工業指數收漲317.02點，或0.93%，收報34,261.42點；標普500指數上揚29.73點，或0.67%，收在4,439.26點；那斯達克指數攀升75.22點，或0.55%，收報13,760.7點；費城半導體指數上漲1.9點，或0.05%，收報3,653.5點。

個股方面，微軟計劃收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）的交易案獲得美國法院同意，激勵動視暴雪飆漲10.02%至兩年最高。亞馬遜自11日起舉行年度促銷日Prime Day，市場估計將創造129億美元銷售額，該公司周二勁揚1.65美元，漲幅1.30%。

5.人工智慧族群（AI）修正後再攻，純正AI股獲得內外資研究機構出手相挺，元富投顧調高勤誠股價預期至225元、超車金控旗下投顧的200元，大和資本證券調升建準至108元、瑞銀證券將緯創股價預期拉高為120元，全都是市場最高。

6.篩選外資11日轉買或連日買超的AI指標股有緯創、廣達、英業達、宏碁、台達電、研華、微星、台積電、聯發科、華碩、鴻海等。除了緯創獲外資單日大買超近2.15萬張外，宏碁也獲買超上萬張、台積電也重拾外資芳心，買超7,304張。

7.台積電日本二廠傳出新進展。日媒披露，台積電將於2024年4月繼續在熊本縣菊陽町興建第二座工廠，總投資約1兆日圓（約新台幣2,230億元），生產12奈米晶片，預計2026年底前投產。

8.美時製藥11日宣布，用於治療轉移性小細胞肺癌用藥Zepzelca，獲得食藥署（TFDA）加速核准，這是美時第一個獲得批准的新成分新藥腫瘤治療藥物，指標意義濃厚，內部已規畫申請健保價。（閱讀全文）

9.篩選7月來獲外資、投信資金同步青睞的「土洋同買股」，且期間買超張數均逾500張，共有啟碁、智原、華通、廣積、宜特、智易、精成科、彰銀、仁寶、立積、聚陽、力麗入列。

10.長榮千億造船計畫拍板定案！順應節能環保趨勢、歐盟2026年課徵碳稅將上路及國際海事組織（IMO）更趨於嚴格的環保法規，長榮11日公告，將斥資50.4億美元（約新台幣1,587.6億元），訂造24艘1.6萬TEU（20呎貨櫃）的甲醇雙燃料貨櫃輪。

11.AI熱潮點火PCB族群，銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）第二季營收表現優於市場預期，公司公告大馬廠擴建計畫之後，吸引買盤追捧，11日盤中以304元創歷史新高，終場漲幅雖然收斂，但收盤價295元仍締造將近千億元的市值，台光電股價也超越載板廠躍居新科PCB股王。

12.倚天酷碁（2432）受惠PC周邊產品微幅回溫、旗下e-Mobility智慧移動產品出貨量能進一步放大，帶動6月營收年、月雙增，來到同期次高，第二季及上半年累計營收亦雙雙寫下IPO來同期新高。總經理鍾逸鈞11日表示，下半年仍需觀察PC消費市場回溫動能，但全年營運拚增的目標未變。

13.特用化學材料廠達興（5234）受惠於面板產業需求回溫，第二季營收大幅成長117％、來到11.3億元，股價也連番大漲。應主管機關要求11日公告第二季自結獲利，稅前盈餘約1.76億元、稅後純益1.5億元、年成長7.14％，每股稅後純益1.46元。

14.受惠台股六月持續走揚行情，主要證券商公布6月業績大放異彩，多較5月有明顯成長，其中12家單月獲利逾3億元，累計上半年每股稅後純益（EPS）則有13家超過1元，其中EPS前兩大致和證（5864）、富邦證各為4.708元與2.12元，凱基證1.97元、康和證1.77元、玉山證1.52元則分居三到五名。

15.人工智慧（AI）供應鏈持續引領台股走向，多頭除了緊盯AI相關族群，也開始尋求新投資契機。凱基投顧提出四大篩選條件，建議旗下客戶，若操作心態較為謹慎，可轉向關注智慧機與消費性電子、汽車零組件等五大評價偏低落後補漲題材。

16.電子驗證分析廠宜特（3289）今年明顯感受IC設計客戶強攻車用氛圍，帶動驗證需求增溫，再加上汽車電子協會（簡稱AEC）日前改版車用被動元件規範AEC-Q200，增加元件種類、且明確化測試條件，宜特預期，這將帶動一波驗證分析委案浪潮，看好車用及AI將是後市重要營運成長引擎。

17.東洋（4105）受惠發展困難學名藥及代理藥物營運雙引擎發威，率先生技業公布上半年財報，EPS達2.2元優於去年同期的2.06元。由於東洋下半年還有流感疫苗等產品上市推升業績，法人看好全年獲利高歌，近期也吸引外資調高目標價至93元。

18.檢測驗證族群6月營收出爐，受到手機廠商遞延檢測影響，營運暫時熄火。耕興（6146）6月合併營收達3.9億元，月增1.3％，年減10.34％；而東研信超（6840）為0.51億元，月減13.8％、年減38.4％。法人表示，歷經上半年中國大陸行動通訊終端廠商的產品庫存持續去化，展望下半年，預估5G高階機種檢測需求逐步回穩，新品檢測訂單回籠，檢測族群營運可望在第三季回神。

19.全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）11日宣布，獲法國空中巴士核發供應商認證，取得進軍航太產業門票。波力表示，波力計畫單獨供應飛機內艙碳纖維複材零組件，並與漢翔航空攜手合作，供應法國空中巴士複材次結構件，最快年底前開始接單及出貨。

20.疫後旅遊熱，加上2024年巴黎奧運登場，帶動運動、輕奢產品銷售商機，威宏-KY（8442）受惠，旗下運動、輕奢兩大事業客戶端的庫存已降至合理水位，開始出現回補趨勢，加上兩大品牌客戶持續下單，威宏預估下半年業績可望逐季成長，單月營收可望重返年增。

21.焚化爐操作管理及廢棄物處理商崑鼎（6803），受惠於進入傳統售電旺季，加上回收再利用等綠色工程業務收入增加，自結6月稅前盈餘1.52億元、年增12.36％，累計上半年稅前盈餘8.56億元，每股稅前盈餘12.09元。

22.中美晶片戰如火如荼，市場近期盛傳美國將在本月加碼AI晶片出口到中國的禁令，受此影響，美國AI晶片龍頭輝達針對中國市場銷售的A800晶片價格快速跳漲，經銷商惜售「一天一個價」，短短一周飆漲逾三成，單片價格已突破人民幣（下同）10萬元。

23.財政部11日公布6月稅收統計，受到美股漲勢激勵、AI（人工智慧）議題持續發酵和外資熱錢湧入三大效應帶動，6月證交稅延續前一月的強勢表現，實徵金額197億元、年增率27.9％，為近19個月最大漲幅。

24.仲量聯行11日公布第二季商用不動產市場報告指出，台北市A辦在供不應求下租金仍續創高，每坪月租平均達2,985元，將挑戰3,000元新高；至於空置率方面，則已連續17季壓低在3％以內的低檔水準。總體來說，租賃需求仍穩健，尚未飽和。

25.聯發科（2454）11日推出全新天璣6000系列行動晶片，並搭載主流5G通訊功能。其中天璣6100+支援FHD顯示、高刷新率、AI拍攝等功能，5G行動體驗更提供可靠穩定之Sub-6GHz。聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏提到，全球都在加速5G落地，主流行動裝置5G未來都將會是標配。

26.數字科技（5287）受惠於旗下成熟平台穩健挹注營收，推升6月合併營收1.82億元，創下歷史單月次高，加上5月合併營收創下歷史新高，推升第二季合併營收5.43億元，創單季歷史新高，6月與第二季營收年增率分別為15％與11％。

27.洋基工程（6691）上半年合併營收為81億元，創歷年同期新高紀錄，且較去年同期大幅成長28.71％，主要受惠半導體、PCB及電子零組件產業等高科技廠大型無塵室機電空調工程合約訂單挹注，洋基所負責的高科技廠房專案如期推展，預計今年整體營運可望維持穩健的成長動能。

28.華科事業群（PSA事業群）旗下PCB事業第二季營收同步擺脫衰退，其中精成科（6191）、嘉聯益（6153）均繳年、季雙增營收成績單，嘉聯益因上季比較基期低，單季營收大增49.3％，隨著客戶下半年重啟拉貨潮，嘉聯益本季營運可望持續成長。

29.股神巴菲特再度加碼能源類股。波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）旗下能源事業同意斥資33億美元，取得馬里蘭州液化天然氣（LNG）出口設施50％的股權，讓波克夏對該設施的總持股提升至75％。

30.美時營運版圖從亞洲擴展到全球後，副總經理沈燁11日表示，下一步要轉型成新藥特殊藥廠，目前已祭出品牌藥收購、參與新劑型新藥（505b2）後期臨床、授權引進全新藥物與生物相似藥等四個策略，力拚五年內從學名藥廠轉型為混合型藥廠。

31.市場憧憬中國政府加碼推出振興經濟措施，近期中國電商、線上教育等行業ADR（美國存託憑證）、ETF上漲，迫使空頭回補。國際投行高盛統計，儘管中美緊張局勢升溫、中國面臨通縮風險，但截至6日止的當周，全球對沖基金增持中國股票組合，為七周來首見。

32.爭取科技大廠安謀（ARM）赴英上市落空後，英國政府採取行動提振新創產業。英財政大臣杭特（Jeremy Hunt）表示，擬釋出多達500億英鎊（約640億美元）的退休基金投資於初創公司，期盼提振經濟成長以及增強與美國科技業競爭的實力，並且藉此回應輿論對英國漸失科技吸引力的批評聲浪。

33.多名聯準會（Fed）官員10日不約而同表示，今年可能需要再升息幾次，才能讓仍舊處在高位的通膨回落到2％的目標，不過他們也強調當前的升息循環已經接近終點。受到決策官員暗示升息循環已近尾聲，美股10日全面收高，又以費城半導體指數漲勢最猛。

34.鑄件大廠永冠-KY表示，6月起產業機械及注塑機客戶需求不如預期，風機業期待大陸官方加碼補助而延後拉貨，影響短期出貨。永冠表示，期望下半年風電客戶拉貨複製去年第三、四季快速回升，暫不修正今年出貨年增15％～20％的目標。（中性看待）

35.裕隆集團擴大投入生活型態與零售流通事業，定調雙品牌搶攻餐飲商機！旗下第一個餐飲品牌「勺日咖啡」今年進入展店期，繼大直忠泰樂生活店於4月開幕後，預計9月再開東區新光忠孝店，另外更將在新店裕隆城推出全新餐飲品牌「TOK盡興食光」，目前也已規劃新品牌將走出大台北，在全台擴大展店。

36.金管會11日召開銀行總經理會議，持續推動六大核心戰略產業放款及中小企業放款，金管會參採經濟部評估，認為中小企業有更多資金需求，今年放款目標拉高到3,800億元，六大核心戰略產業第二期放款目標也提高至3,000億元，希望國銀在國防相關的產業放款上多多配合。

37.歐美歷經三年的數據傳輸談判終於有了成果。歐盟執委會稍早批准歐美最新數據隱私框架，讓美籍跨國企業能將歐洲用戶數據傳輸到美國伺服器，預料Meta、谷歌等科技巨頭受惠。

38.中國人民銀行11日公布6月金融數據，在經濟放緩下，貨幣政策持續寬鬆，也讓廣義貨幣總計數（M2）年增率、新增信貸、社會融資規模增量等數據全面超出預期；專家認為，由於宏觀經濟復甦挑戰性仍大，預估第三季下調金融機構存款準備金率的可能性大增。

39.高溫商機挹注通路飲品銷售動能，食品飲料廠、供應商業績高歌，統一（1216）、黑松（1234）、鮮活-KY（1256）等相關族群，6月與上半年合併營收同步走揚，且看好第三季旺季來，業者頻推茶飲新品搶買氣，已帶動銷售增長1～2成。

40.安控廠商2023年為AI導入年，包括晶睿（3454）、奇偶（3356）、慧友（5484）等業者，未來新品策略均以結合AI應用和功能為主，相關新應用下半年可望陸續亮相。

41.威剛（3260）董事會日前通過現金增資印度子公司ADATA Semiconductor Pvt. Ltd.，上限2,500萬美元（相當於新台幣7.83億元），威剛印度廠擴建計畫動起來。

42.雲豹能源（6869）參加證交所首辦「創新板主題業績發表會」，總經理趙書閔分享自許為「綠能界波克夏」，拓展太陽光電、離岸風電、儲能、售電平台、水處理以及生質能六大業務版圖。今年包括儲能和水處理業務都是成長重點，也積極拓展海外市場，法人預估，雲豹能源2023年營收可望挑戰百億大關，全年每股稅後純益（EPS）上看9元。

43.東台（4526）配合轉投資榮田精機明年登錄興櫃計畫，決定釋股2,703張，11日為釋股基準日，釋股每股價格訂為46元。東台表示，目前持有榮田54.47％，預計年底持股降至45％。榮田巴黎航太展接單報捷，在手訂單逾15億元，下半年營收成長可期。

44.隨電動車滲透率持續提升，市場對充電樁需求也增強，充電樁傳統業務旺季來臨，概念股營運可望大進補，華城（1519）第二季營收亦創同期新高、季增逾1倍，康舒（6282）則完成併購ABB電源轉換部門，下半年轉機題材可期。

B.利空因子：

1.全國船聯會11日舉行第69屆「航海節」慶祝大會，輪船公會全聯會理事長暨長榮海運董事長張衍義表示，海運市場變數仍大、具挑戰，希望下半年比上半年好；目前看來第三季傳統旺季已經往後延，如果第三季末、第四季初運價有上來，航運業今年還是能維持獲利。

2.遠東集團大家長、裕民航運董座徐旭東11日出席航海節慶祝大會，他表示，全球景氣衰退，如果能恢復最好，不行大家就辛苦一點。對於散裝航運市況，他認為運輸量沒什麼下跌，中國需求還是很強，且燃油、天然氣價格都下跌，航商還是有賺錢，只是賺多賺少的問題。

3.台驊投控11日公告，在3月2日至7月11日處分長榮海運持股3,300張，每股平均價格106.24元，交易總金額3.5億元，損失金額約4.17億元，已全數出清長榮持股。

4.土建融緊縮、加上房市銷售趨緩，建商購地推案越顯保守，據內政部統計，今年前五月全台住宅建照核發5.7萬戶，明顯低於過去兩年同期的7萬戶，創下五年同期新低，其中，南、高二都更出現建照供給腰斬，房市景氣進入修正期。

5.今年5月，鋼市傳出有俄羅斯盤元藉由「洗產地」方式進入台灣，如今海關證實6月確實有產地載明為俄羅斯的1,200餘噸盤元進口到台灣，每噸報價533美元，同時也有來自中東近1,300噸盤元進口，每噸報價675美元；不過由於輸台數量並不大，業者認為不至於衝擊國內市場。

6.欠稅大戶想「藏富於保險」賴帳，行不通了。最高法院民事大法庭去年底裁定，保單價值準備金具現金價值的實質權利，可拿來強制執行償付欠稅跟債務後，新北市稅捐稽徵處循此裁定，一次追回一筆2千餘萬元的十餘年欠稅款。此案是利用保價金成功追稅的首例，未來有欠債手上又有大額保單的民眾，恐成為獵稅重點。

7.過去不管欠稅或民事債務，債權人都會要求法院裁定拿保價金強制執行抵債，保險公司也會提出抗告，且勝多敗少，但最高法院民事大法庭裁定出爐後，保險公司已紛放棄抗告。會計師直言，保單已不再具債務隔離效果。

8.大陸6月以來多地高溫天氣持續，用電負荷激增，引爆供電吃緊隱憂。大陸國家能源集團11日公布，10日單日完成發電量40.9億千瓦時，刷新歷史最高紀錄。因部分地區電力供需形勢嚴峻，大陸目前正全力以赴做好電力保供，風能、太陽能、水電、火電、核電等各類機組「馬力全開」，確保用能用電需求。

9.經濟部規劃2026年起每年釋出1.5GW裝置容量設置離岸風電，其中區塊開發第二期（2028至2029年）原定年中公布選商草案、年底進行選商作業，但整體進度落後，讓開發商跳腳。

10.相對於外界樂觀認為抗通膨可能已到最後一哩路，法國興業銀行經濟學家阿格伯布洛亞（Kokou Agbo-Bloua）看法卻相對保守，他說由於多項因素將使核心物價持續偏高，全球央行抗通膨戰役，目前只到「序幕結束」階段。

11.軟體巨擘微軟繼1月大砍一萬名員工後，7月又展開新一波裁員行動，主要涉及客服、支援與銷售等多個部門，約276人受到影響。這顯示出，整體經濟環境嚴峻，令美國科技業裁員潮持續延燒。

12.大陸二手車商遭遇空前危機，中國汽車流通協會數據顯示，近年出現虧損的二手車商占比高達9成，且庫存仍居高不下，儘管在低基數下，二手車交易量上漲，但隨著市場環境惡化，再加上二手車新規上路影響，許多車商正面臨轉型與生存的挑戰。

13.國銀再爆行員疑似與詐騙集團勾結案，金管會11日表示：「走過必留下痕跡」，將先釐清個案情況，了解銀行是否在執行與內控上有漏洞，再檢討是否要訂定通案性規則，例如檢視部分行員經手的案件被通報警示帳戶比例等。

14.國內出口面臨市場需求疲弱而低迷，也讓廢棄物處理業營運衰退，主要替金屬表面處理業、化工、紡織、電子、生技醫療等處理廢水及廢酸洗液回收再利用業者平和環保（6771），業績受影響，這些產業產能降低處理量同步下滑，平和環保上半年營運衰退。平和環保指出，期待下半年出口動能升溫，帶動營收重回成長。

15.鑫龍騰（3188）、華友聯（1436）、隆大營建（5519）等3家高雄建商，原本寄望下半年和明年預售建案完工入帳來貢獻營收，因央行祭第二戶貸款最高70％的限貸令，產生不確定性變數。

16.長科（6548）昨（11）日公告，該公司董事長，同時也是擔任長華（8070）總經理黃嘉能，被高雄地方法院裁定羈押禁見，其法律案件與公司營運無關。

17.主計處日前公布6月CPI年增率為1.75%，與上班族息息相關的外食費仍居高不下，年增率高達4.57%，時事評論部落客《峰言峰語》在臉書撰文，分析台灣物價狂飆的關鍵是「鈔票印太多」。他示警，如果未來幾年，政府再不克制財政紀律，再不管好自己亂發鈔票的習慣，那台灣就是下一個東亞辛巴威，面臨惡性通貨膨脹。

18.上周美國國債殖利率大幅飆升，讓美國銀行團隊發出警告，當2年期美債殖利率觸及頂峰時，都會發生金融風險事件，包括1997年的亞洲貨幣危機與2007年的全球金融危機，而上周美國2年期美債殖利率觸及5.12%，創下2007年6月以來的新高，此一指標也亮起紅燈。

19.全球經濟成長放緩衝擊大陸就業市場，根據金融時報報導，大陸青年失業率已衝上20.8%新高，企業趁機砍薪水，以蘋果生產iPhone最主要基地的鄭州為例，許多職位每週需要工作70小時，月薪低至3000元人民幣（約台幣1.32萬元）。

20.台灣與大陸近年關係相當緊張，曾被外媒評為「地表上最危險的地方」，華爾街日報則撰文示警，台灣高達97%能源來自船隻進口，而這是一種國安風險。

報導指出，台灣缺乏本土資源，97%的能源依賴海運進口，由於台灣在擴大可再生能源和天然氣產能方面一直進展遲緩，加上台海有爆發衝突的危險，不禁讓人質疑台灣的能源安全。

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