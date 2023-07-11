正港AI股 三雄目標價拔高

人工智慧族群（AI）修正後再攻，純正AI股獲得內外資研究機構出手相挺，元富投顧調高勤誠股價預期至225元、超車金控旗下投顧的200元，大和資本證券調升建準至108元、瑞銀證券將緯創股價預期拉高為120元，全都是市場最高。

緯創11日衝上漲停板鎖住，終場收113元、再創新天價，勤誠上漲3.3％、建準小漲0.67％，分別收188元與90.7元。

勤誠早在5月底開始，就吸引研究機構高度注意，凱基、國泰證期研究、統一、金控旗下投顧接力調升推測合理股價，從150元一路攀高到200元，元富投顧此時調高到225元，刷新法人看勤誠股價預期的新高，行情與氣候一樣愈來愈熾熱。

元富投顧指出，第三季進入傳統旺季，且下半年有專案進入量產，包括小批量的AI專案，營運會優於上半年，預期全年AI伺服器營收比重上看10％～20％。

法人預估，勤誠2023年稅後每股稅後純益（EPS）為8.01元，2024年受惠AI伺服器比重攀升，以及新CPU平台滲透率增，有利營收、獲利同步揚升，EPS上看11.26元。元富強調，對比近期AI伺服器相關下游ODM與零組件供應鏈，勤誠評價偏低，給予225元推測合理股價。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉，早在4月即升評緯創、建議旗下客戶買進。她最新甫將緯創股價預期上調至120元，凱基投顧也將合理股價估值升為115元，雙雙扮演緯創股價穩居百元之上的功臣。

瑞銀估計，AI運算事業占緯創2023年營收占比約3％，貢獻淨利比重則至少超過1成，因AI運算事業毛利率約為15％，對2024年淨利的貢獻將拉高到15％～20％。放眼後市，受惠輝達H100晶片強勁需求，超微（AMD）的Mi300於第三季底開始放量，也會產生部分挹注，緯創2024年AI運算業務營收可望較今年倍增。

建準同樣高度受惠AI伺服器趨勢，大和資本證券指出，比起一般伺服器，在AI伺服器的大趨勢中，建準2023～2025年的單位售價與毛利率趨勢將持續向上。同時，建準預計第四季將供應液冷散熱模組給電信、伺服器客戶，帶動其AI伺服器相關事業下半年營收占比上升到5％。大和資本證券將建準推測合理股價從91元升到108元，居市場最高，也是唯一破百的外資券商。