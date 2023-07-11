輝達市占9成 台積、緯創等10檔概念股受惠

AI伺服器需求大增，包括中東及日本等地百億元訂單湧出，不斷助長輝達（NVIDIA）聲勢，分析師看好輝達在全球AI晶片市場將拿下九成市占率，而對手超微（AMD）可望排名第二，媲美10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的競爭關係，台廠概念股包括台積電、弘塑、日月光投控、緯創及奇鋐等受惠。

台積電供應鏈受惠大

輝達AI晶片強強滾，台廠概念股樂開花，最受惠者非先進製程台積電莫屬，另外加開產能之CoWoS，設備股也感受到拉貨力道，濕製程設備弘塑、辛耘春江水暖鴨先知，而台積電供不應求之CoWoS製程，也讓日月光投控拿到oS（on Substrate）外包訂單。

Citi Research分析師丹利（Christopher Danely）在最新報告中指出，第三方研究機構對輝達上一代AI晶片A100及超微上一代AI晶片MI250的評估顯示，超微晶片運算速度大約是輝達晶片的80％。

重演當年英特爾盛況

丹利表示：「我們預期輝達新一代AI晶片H100將對超微新一代晶片MI300維持類似的優勢。我們預期輝達晶片的卓越運算速度及軟體生態圈使其在AI運算能力上領先超微，市占率也將大幅領先。」

今年3月輝達發表最新AI晶片H100後，超微也不甘示弱發表MI300系列晶片。超微執行長蘇姿丰在6月新品發表會上宣布，MI300系列當中的高階晶片MI300X配備192GB記憶體，超越H100晶片。

儘管如此，分析師還是認為輝達在AI晶片市場握有穩固優勢。丹利在報告中預期，輝達在AI晶片市場拿下至少90％市占率，未來將重現10年前英特爾與超微在伺服器晶片市場的戰況。

法人指出，台積電已向設備廠商下單採購CoWoS設備，預期CoWoS產能將在明年第二季之前，月產能達到1.8萬片，2024年總產能可達到25萬片，對比股東會釋出的訊息更加樂觀。

伺服器、散熱廠火熱

輝達AI伺服器也帶動眾多ODM／OEM台廠奪得商機，原本傳統伺服器供應鏈也紛紛轉型，緯創、 廣達，近期也受惠AI伺服器訂單，本益比也紛紛被法人調升。

而AI功耗的提升，也帶動散熱解決方案大廠喜獲甘霖，奇鋐、雙鴻持續火熱，3D VC（Vapor Chamber）透過均溫板與熱導管結合，提供AI伺服器最適運轉環境，穩定運算輸出。

更有廠商推出浸沒式液冷，持續降低AI伺服器溫度，如勤誠、技嘉子公司技剛，將在明年顯著挹注公司營運。

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